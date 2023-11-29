Белорусские депутаты передумали повышать налог на дорогостоящую недвижимость

Опубликовано: 29.11.2023 14:31 , Обновлено: 29.11.2023

Депутаты Палаты представителей в среду, 29 ноября, приняли во втором чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам налогообложения". В окончательном варианте документа оказались далеко не все предложения, которые выносились на обсуждение депутатов.

Авторы законопроекта изначально предлагали повысить ставку налога на дорогостоящую недвижимость для физических лиц в 2-5 раз (в зависимости от площади) – с 0,1% до 0,5%. Однако, как пояснили в пресс-службе Палаты представителей, “по предложению депутатов размер расчетной стоимости одного квадратного метра для определения налоговой базы налога на недвижимость физическим лицам не изменился”, а вот для коммерческой недвижимости изменения предусмотрены.

Кроме того, не поддержали депутаты предложение авторов законопроекта обязать всех белорусов, являющихся налоговыми резидентами страны, сообщать в МНС о наличии счетов в зарубежных банках. Этот пункт из законопроекта исключили.

В одобренном депутатами проекте закона проиндексированы ставки налогов, установленные в белорусских рублях, с учётом прогнозного параметра инфляции и взаимных договоренностей Беларуси с Россией.

Какие налоги изменили для физлиц, ИП и юрлиц?

Как и планировалось, для юридических и физических лиц увеличили ставку налога на прибыль - до 25% при получении прибыли свыше 25 млн. рублей в год, и ставку подоходного налога - до 25% на ту часть доходов физических лиц, которая превышает сумму в 200 тыс. рублей за календарный год.

Для индивидуальных предпринимателей, которые к 2025 году обязаны будут перейти на другие формы ведения бизнеса, установили ставку подоходного налога в 30% при получении валовой выручки свыше 500 тыс. рублей в год.

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Для белорусов решили ввести единый имущественный платеж

Также в принятой депутатами новой редакции Налогового кодекса предусмотрен ряд изменений, связанных непосредственно с процессом взимания налогов. Наиболее значимыми из них в пресс-службе Палаты представителей назвали следующие:

взимание с физлиц единого имущественного платежа, который объединит в себе транспортный и земельный налоги, а также налог на недвижимость;

обязанность для всех ИП представлять налоговые декларации по установленным форматам в электронном виде;

совершенствование порядка и условий взаимодействия плательщиков и налоговых органов посредством использования электронных сервисов;

оптимизация учета при применении упрощенной системы налогообложения.

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Депутаты также одобрили предоставление налогового вычета по подоходному налогу для новой категории граждан. Когда законопроект будет подписан главой государства и вступит в законную силу, его начну предоставлять выпускникам учреждений образования, направленным на работу по распределению. Налоговый вычет в течение 7 лет будет предоставляться в размере минимальной заработной платы ( 620 рублей ).

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Ранее Телеграф сообщил, что премьер-министр России Михаил Мишустин, возглавляющий Совет министров Союзного государства Беларуси и России, в пятницу, 10 ноября, подписал постановление об утверждении наднационального налогового комитета двух государств. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Беларуси в Бресте.

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