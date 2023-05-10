Стала известна дата, когда в Беларуси ликвидируют все ИП. Подробности законопроекта

Опубликовано: 10.05.2023 11:34 , Обновлено: 10.05.2023

Стали известны подробности законопроекта о регистрации коммерческих организаций, которыми белорусские законодатели предложили заменить всех индивидуальных предпринимателей (ИП) страны. В частности, в документе предложено ликвидировать все белорусские ИП (либо трансформировать в коммерческую организацию) до 31 декабря 2025 года.

В документе прописано, что до 31 декабря 2025 года в Беларуси смогут работать только те ИП, которые были зарегистрированы до 1 июля 2023 года (за исключением тех, кто занимается организацией культурно-зрелищных мероприятий). После этой даты ИП должны будут либо сменить свой статус на коммерческую организацию, либо объявить о полной ликвидации ИП, отметили эксперты телеграм-канала PRAV.WEB.by, который оказывает правовую поддержку бизнеса в Беларуси.

На базе ИП законодатели предлагают создавать либо хозяйственные общества (ООО, ОДО), либо унитарные предприятия (ЧУП), либо крестьянско-фермерские хозяйства (для тех, кто работает в сфере производства сельхозпродукции).

Как ранее сообщал Телеграф, среди нововведений, предусмотренных законопроектом — создание Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет вести Министерство по налогам и сборам. Кого включат в новую электронную базу и кому из заинтересованных лиц предоставят к ней доступ, предстоит ещё определить Совмину.

В парламент Беларуси поступил законопроект об индивидуальных предпринимателях. Что хотят изменить?

Авторы законопроекта прямо говорят, что одной из основных целей данного законопроекта является повышение налоговых выплат предпринимателями. Там обещают также создать «понятные условия для ведения бизнеса» и «упростить администрирование бизнес-процессов».

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Эксперты PRAV.WEB.by отметили следующие наиболее значимые аспекты, которые, в случае принятия законопроекта, придётся соблюсти нынешним индивидуальным предпринимателям, если они пожелают продолжить вести бизнес в Беларуси на новых условиях: