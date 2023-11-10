Россия и Беларусь договорились создать наднациональный налоговый комитет. Чем будет заниматься?

Опубликовано: 10.11.2023 18:01 , Обновлено: 10.11.2023

Премьер-министр России Михаил Мишустин, возглавляющий Совет министров Союзного государства Беларуси и России, в пятницу, 10 ноября, подписал постановление об утверждении наднационального налогового комитета двух государств. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Беларуси в Бресте.

О создании подобного наднационального налогового комитета заговорили ещё в прошлом году. В октябре 2022 года в рамках Союзного государства был подписан договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам “с целью гармонизации налогового и таможенного законодательства” и “сотрудничества в таможенной сфере”.

Как отметило российское агентство ТАСС, наднациональный налоговый комитет создается в первую очередь для того, чтобы устранить налоговые барьеры в во взаимной торговле, обеспечить целостность фискальной базы двух стран и сформировать единое информационное пространство, в рамках которого российские и белорусские налоговые органы могли бы осуществлять системное сотрудничество и взаимно оказывать помощь друг другу.

Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам также предполагал создание “интегрированной системы администрирования косвенных налогов”. В неё планировали вносить информацию об операциях плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) в Беларуси и России, которые состояли на учете в налоговых органах двух стран на 1 января 2023 года. Таким образом предполагалось обеспечить “сквозной анализ данных” по НДС.

Отметим, что Александр Лукашенко в январе этого года на совещании по вопросам выполнения интеграционных программ Союзного государства подверг сомнению само название Наднационального налогового комитета. Он подчеркнул, что при создании подобного наднационального органа “речь не идет об утрате какой-то части нашего суверенитета”.

“Как устанавливались налоги и принимались законы ранее в Беларуси, так они и будут приниматься”, - заявил Лукашенко, пояснив, что новый орган лишь обеспечит белорусским налоговикам “более тесную координацию деятельности с российскими коллегами”.

Чем именно по итогу будет заниматься новый наднациональный налоговый орган и чем будут ограничиваться его компетенции, станет понятно после официального опубликования текста постановления, подписанного Мишустиным, и соответствующих документов.

Ранее Телеграф сообщил, что Совет министров Беларуси вынес на рассмотрение Палаты представителей законопроект, которым предлагается внести ряд значимых изменений в Налоговый кодекс Беларуси. В частности, Министерству по налогам и сборам предложили дифференцировать ставку подоходного налога для белорусов и привязать её к размеру их доходов, а также ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей.

Совмин предложил поднять налоги для белорусов с большими доходами и дорогими авто