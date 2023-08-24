Белорусские банки объявили о новшествах в снятии денег в банкоматах. Чем ещё порадуют?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.08.2023 14:10 , Обновлено: 24.08.2023

Некоторые белорусские банки ввели по карточкам новшества. Одни касаются размера комиссии за услуги, другие — лимитов по суммам операций. Есть и другие нововведения.

Так, «Сбер Банк (Беларусь)» возобновил прием платежей с использованием карт платежной системы «Мир» в своих инфокиосках и банкоматах. Также банк ввел комиссию по картам «МИР» банков-нерезидентов, если ими будут что-либо оплачивать в ЕРИП через устройства самообслуживания банка. Тариф — 3% от суммы операции.

В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с картами «Мир» и «Белкарт». Когда не получится снять наличные?

А «МТБанк» для резидентов Беларуси убралограничения по снятию наличной валюты с карточек и текущих счетов в банкоматах и кассах банка. Для нерезидентов увеличили лимиты до 200 000 долларов и 100 000 евро в месяц.

«Банк БелВЭБ» отказался от лимитов на снятие наличных по карточкам, которые оформят с 1 сентября в пакетах услуг «Всё просто» и «Всё оптимально». Речь о пластике, выпущенном к зарплатному проекту.

«Беларусбанк» посоветовал белорусам не всегда пользоваться «Яндексом» и Google. Почему?

«БНБ-Банк» запустил возможность оформить карточки Mastercard Standard в белорусских рублях, долларах и евро в мобильном приложении BNB-Bank. Такая возможность предусмотрена для тех, кто захочет воспользоваться предложением «Maxima Debit».

В «Технобанке» сообщили, что по его картам Visa можно рассчитываться как в Беларуси, так и за рубежом, но есть нюанс. «По карточкам с продленным сроком действия возможны отказы при расчете за рубежом, в том числе при расчете в сети зарубежных интернет-магазинов. Для совершения интернет-платежей рекомендуем оформить виртуальную карточку Visa в онлайн-режиме через мобильное приложение TechnoMobile (App Store, Google Play, AppGallery) или интернет-банк. Если планируете выезд за пределы Республики Беларусь, рекомендуем переизготовить платежную карточку», — уточнили в финучреждении.

“Белпочта” подняла цены на некоторые услуги. Сколько придётся платить за получение пенсий?

В «Приорбанке» рассказали, что по картам «Белкарт» стали доступны расчеты в российских интернет-магазинах. Произошло это благодаря тому, что банк подключился к сервису MirAccept 2.0.

«РРБ-Банк» запустил сервис БЕЛКАРТ Pay для пользователей карточек. «Сервис работает в любой точке Беларуси, где доступна бесконтактная оплата, а также на территории РФ и в странах, обслуживающий платежную систему „Мир“. При этом не требуется доступ к интернету — подключение обязательно только во время добавления карточки в приложение», — пояснили в банке.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что один из банков объявил о прекращении выпуска почти всех карт для клиентов и о том, что будет со старыми:

Один из банков объявил о прекращении выпуска почти всех карт для клиентов. Что будет со старыми?