В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с картами «Мир» и «Белкарт». Когда не получится снять наличные?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) проинформировал держателей карт "Мир" и "Белкарт" о возможных кратковременных перерывах в обслуживании в ночь на 25 августа. Из-за них владельцы этих карточек, в частности, какое-то время не смогут снять наличные. Какие ещё сервисы и как долго будут недоступны?
Как пояснили в БПЦ, при проведении операций в сети национальной системы платежных карт могут быть временно недоступны карты “Белкарт”, а карты “Мир” на какое-то время будут недоступны:
- в сети организаций торговли (сервиса),
- в пунктах выдачи наличных,
- в устройствах самообслуживания.
В данном случае, речь идёт о тех устройствах и торговых точках, которые обслуживаются банками, подключенными к программно-техническому комплексу БПЦ. К ним относятся следующие банки:
- Беларусбанк,
- Белагропромбанк,
- Белинвестбанк,
- Банк «Решение»,
- БНБ-Банк,
- БСБ-Банк,
- Паритет Банк,
- Сбербанк,
- Франсабанк,
- Цептер Банк.
Причиной временных перебоев в обслуживании карт, как пояснили в БПЦ, станут технологические работы, которые планируется провести на каналах связи между Центром и национальной системой платежных карт в период с 00:00 до 02:00 25 августа 2023 года.