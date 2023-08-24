В БПЦ предупредили белорусов о проблемах с картами «Мир» и «Белкарт». Когда не получится снять наличные?

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Опубликовано: 24.08.2023 10:17 , Обновлено: 24.08.2023

Банковский процессинговый центр (БПЦ) проинформировал держателей карт "Мир" и "Белкарт" о возможных кратковременных перерывах в обслуживании в ночь на 25 августа. Из-за них владельцы этих карточек, в частности, какое-то время не смогут снять наличные. Какие ещё сервисы и как долго будут недоступны?

Как пояснили в БПЦ, при проведении операций в сети национальной системы платежных карт могут быть временно недоступны карты “Белкарт”, а карты “Мир” на какое-то время будут недоступны:

в сети организаций торговли (сервиса),

в пунктах выдачи наличных,

в устройствах самообслуживания.

В данном случае, речь идёт о тех устройствах и торговых точках, которые обслуживаются банками, подключенными к программно-техническому комплексу БПЦ. К ним относятся следующие банки:

Беларусбанк,

Белагропромбанк,

Белинвестбанк,

Банк «Решение»,

БНБ-Банк,

БСБ-Банк,

Паритет Банк,

Сбербанк,

Франсабанк,

Цептер Банк.

Причиной временных перебоев в обслуживании карт, как пояснили в БПЦ, станут технологические работы, которые планируется провести на каналах связи между Центром и национальной системой платежных карт в период с 00:00 до 02:00 25 августа 2023 года.