"Беларусбанк" посоветовал белорусам не всегда пользоваться "Яндексом" и Google. Почему?

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Опубликовано: 17.08.2023 12:27 , Обновлено: 15.11.2024

"Беларусбанк" рекомендовал своим клиентам не пользоваться поисковыми системами (такими как Google и "Яндекс") для перехода на сайт интернет-банкинга. Всё дело в участившихся случаях фишинга.

Как пояснили “Беларусбанке”, в последнее время участились случаи создания поддельных страниц интернет-банкинга компании. Чтобы ввести в заблуждение клиентов, мошенники создают не только адреса, схожие с настоящим доменным именем интернет-банкинга, но и интерфейсы, копируя визуальное оформление официальных страниц банка.

В пресс-службе наглядно продемонстрировали, как выглядят поддельные странички интернет-банкинга, ссылки на которые выдает поиск в популярных системах. Причём рекламные объявления мошенников, создающих фишинговые сайты, действительно, зачастую всплывают в топе результатов поиска:

“Это не мы, а мошенники. Не дайте мошенникам себя обмануть. Пусть сидят без наших денег”, - призвали в “Беларусбанке” и рекомендовали клиентам обязательно проверять адресную строку, а в идеале - переходить на сайт интернет-банкинга через официальный сайт ibank.asb.by.

В МВД попросили белорусов не брать кредиты. Это как?

Ранее МВД призвало белорусов бдительнее подходить к вопросам, связанным с оформлением потребительских кредитов из-за участившихся случаев мошенничества, при котором “жертва сама переводит деньги злоумышленникам”. Более того, в некоторых случаях стать жертвой мошенников можно даже позвонив в “милицию”.

Мошенники придумали новый способ обманывать белорусов: «попасть на деньги» можно даже «позвонив по 102»

Крометого, участились случаи другой схемы мошенничества, когда деньги у людей выманивают “работодатели”.

В Беларуси появились «работодатели», которые, вместо зарплаты, забирают деньги. Что нужно знать?