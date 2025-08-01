Белорусские аграрии пообещали урожай картошки «не хуже прошлогоднего», несмотря на дожди

🎥 Видео

Опубликовано: 01.08.2025 13:34 , Обновлено: 01.08.2025

Как отразятся зарядившие дожди на будущем урожае картошки в Беларуси? Посмотрели, как оценивают возможные последствия складывающейся непростой метеообстановки руководители и агрономы сельхозпредприятий, а также фермеры и огородники.

Обильные ливни, обрушившиеся на ряд белорусских регионов в июле, доставили новых хлопот местным аграриям. Дожди не только усложнили уборку зерновых, которая в Беларуси сейчас идёт полным ходом, но и поставили под угрозу будущий урожай картошки. В последние дни соцсети наводнили видео с подтопленных огородов белорусов: в некоторых грядки с картошкой больше напоминают бассейны. Однако руководители и агрономы сельхозпредприятий заверяют: несмотря на сложные погодные условия к осени картошка будет.

“Хуже урожай, чем в прошлом году, не будет, потому что всё делается для того, чтобы в этом году был качественный картофель”, - заявил в комментарии гостелеканалу СТВ председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполкома Сергей Примаченко.

Он пояснил, что посевные площади, выделенные под картофель, в регионе увеличили по сравнению с прошлым годом практически на 1,5 тыс. гектаров, а чтобы защитить урожай проводятся специальные мероприятия на полях.

Так, как рассказала агроном сельхозпредприятия “Крутогорье-Петковичи” Елена Мякенькая, чтобы не допустить развития фитофторы в условиях повышенной влажности и максимально сохранить здоровую ботву, её обрабатывают специальными защитными препаратами каждые 10-14 дней.

Как белорусские аграрии увеличивают “лёжкость” картофеля?

По словам специалистов, постоянные дожди, в условиях которых в этом году приходится выращивать картофель, может повлиять на “лёжкость” корнеплода: даже после сушки он может потерять устойчивость к длительному хранению. Для того, чтобы улучшить этот показатель, аграрии сначала срезают ботву на полях, а к уборке приступают не раньше, чем через 2 недели. Так у плода остаётся достаточно времени, чтобы сформировать достаточно плотную кожуру и храниться до весны.

Примаченко подчеркнул, что именно это является главной задачей белорусских аграриев - “качественно убрать картофель”, чтобы заложить его на хранение.

Совмин определил, сколько картошки и яблок должны заложить в стабфонды для белорусских магазинов осенью-2025

А что у фермеров и дачников?

А вот фермеры, владельцы частных подворий и дачники не столь оптимистичны в своих прогнозах на будущий урожай, особенно в тех регионах, которые сильнее других пострадали от недавних ливней. Некоторые и вовсе предрекли дефицит картошки по осени, как минимум - в масштабах собственного хозяйства.

Судя по видеозаписям в TikTok, многие дачники и фермеры Минщины и Витебщины в эти дни по-настоящему борются за будущий урожай - роют на полях траншеи для отвода ливневой воды и обрабатывают свои “сотки” защитными препаратами от фитофторы.

Впрочем, судя по комментариям, такая напряжённая обстановка на картофельных полях далеко не везде. Некоторые, наоборот, похвалились богатым урожаем, который,к тому же, поспел раньше обычного - остаётся лишь вовремя убрать и правильно его сохранить.

Белорусы показали, как пришлось «копать» картошку в этом году. Какие плюсы нашли?

“А у меня картошка в это году хорошая как никогда, но надо уже убирать, чтобы не сгнила”, - написала одна из зрительниц.

“А у нас картошка как никогда красивая, большая. 14 апреля садили, будем в августе капать. И у всех хорошая, кого знаю”, - поделилась другая зрительница из Гомельской области.

В свою очередь жители Брестской области и вовсе пожаловались на нехватку влаги, из-за чего у них “пруды сохнут”, так что ситуация с картофелем остаётся неравномерной и варьируется от региона к региону.

Ранее Telegraf.news рассказал о полезных рекомендациях Министерства сельского хозяйства и продовольствия, как спасти картошку от фитофторы. По данным ведомства, фитофтороз на сегодняшний день является главной эпифитотийной болезнью, поражающей сельскохозяйственные культуры в период вегетации.

Как спасти картошку от фитофторы? В Минсельхозпроде Беларуси посоветовали чередовать эти препараты до уборки урожая