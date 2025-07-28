Белорусы показали, как пришлось "копать" картошку в этом году. Какие плюсы нашли?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.07.2025 13:27 , Обновлено: 12.08.2025

Жительница Беларуси опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, как ей и ее семье пришлось копать картошку в конце июля 2025 года. Ролик быстро стал популярным, набрав 1,7 млн просмотров, 26 тыс. лайков и около 700 комментариев.

Так, на видео видно, как два человека стоят по колено в воде и пытаются достать со дна в корзинку картофель. Сама автор ролика, как слышно, не унывает.

“Вот такой вот у нас челлендж новый. Удобно, кстати? Лучше, чем в земле ковыряться? Сразу чистая!” — со смехом сказала она.

В подписи под видео белоруска рассказала, что “так рано мы копаем (читать как купаем) картошку впервые, в июле”.

Некоторые в комментариях подхватили настроение автора видео и также начали шутить.

“В следующем году сажайте рис”, — с юмором посоветовал один из пользователей.

“Кипятильник в воду вставьте, сразу варёная будет ?” — дал шуточную рекомендацию еще один.

“Это у нас новый сорт вывели - бульбарыс❤️” — отметил третий.

“Люблю наш народ? Даже в такой ситуации выход найдут да ещё и с юмором)” — написал четвертый.

Безусловно, многие в комментариях посочувствовали белорусам, попавшим в эту ситуацию.

“Смех и грех, бедные люди, столько трудов!” — высказался кто-то.

“Сочувствую ???. Мне плакать захотелось. Столько труда, сил, материальных затрат. […] Очень жалко наших людей-тружеников ???”, — отметила еще одна пользовательница.

“Люди вы молодцы, белорусы не сдаются?”, — также поддержали в комментариях.