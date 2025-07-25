Совмин определил, сколько картошки и яблок должны заложить в стабфонды для белорусских магазинов осенью-2025

💼 Официально

Опубликовано: 25.07.2025 11:13 , Обновлено: 25.07.2025

Совет министров определил порядок и условиях поставки плодоовощной продукции из стабилизационных фондов страны в межсезонный период 2025/2026 года. В новом постановлении правительства подробно расписано, сколько картошки, свеклы, лука, капусты, морковки и яблок должны получить из стабфондов торговые сети страны.

Общий объем поставок плодоовощной продукции, закреплённый в правительственном постановлении №399 от 22 июля 2025 года, опубликованном на Национальном правовом портале 25 июля, составит 149,78 тыс. тонн . Из них 110,84 тыс. тон должны уйти в торговые сети, а 37,94 тыс. тонн - в учреждения социальной сферы.

Из общего объема для магазинов и государственной соцсферы этой осень в стабфонды планируется заложить:

картофеля - 58,85 тыс. тонн (из них 40,29 тыс. тонн - для торговых сетей),

белокочанной капусты — 23,92 тыс. тонн (19,41 тыс. тонн для торговых сетей),

свеклы — 8,42 тыс. тонн (4,98 тыс. тонн для торговых сетей),

моркови — 14,77 тыс. тонн (11,2 тыс. тонн для торговых сетей),

лука — 16,03 тыс. тонн (14,02 тыс. тонн для торговых сетей),

яблок — 26,81 тыс. тонн (20,95 тыс. тонн для торговых сетей).

Заложить эти объёмы плодоовощной продукции должны успеть до 15 ноября .

В постановлении также чётко прописано, что розничные цены на продукцию из стабфондов в магазинах будет регулировать Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). За отпускные цены на такую продукцию будет отвечать Министерство сельского хозяйства и продовольствия, но также по согласованию с МАРТ.

Установить розничные цены на овощи и фрукты от заготовителей в рамках госзаказа должны до 1 сентября 2025 года (а в дальнейшем -ежегодно до 1 апреля).

Особое внимание в постановлении уделено качеству закладываемых в стабфонды яблок и картофеля. Уже к 1 августа Совмин поручил Госстандарту вместе с Минсельхозпродом определить обязательные требования к их качеству и калибровке, за соблюдением которых будет следить МАРТ.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом в Кодекс об административных правонарушениях внесли поправки, которые ввели ответственность за нарушения требований по поставке и продаже плодоовощной продукции из стабилизационных фондов. Теперь за непоставку или недопоставку этой продукции, а также за её отсутствие в торговом объекте в межсезонный период, предусмотрены штрафы в размере от 5 до 200 базовых величин (от 210 до 8400 рублей).

Лукашенко подписал закон о штрафах за отсутствие овощей в магазинах