Как спасти картошку от фитофторы? В Минсельхозпроде Беларуси посоветовали чередовать эти препараты до уборки урожая

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Опубликовано: 24.07.2025 10:09 , Обновлено: 24.07.2025

В условиях высокой влажности, которые обеспечили белорусам зачастившие этим летом ливни, повышается риск возникновения фитофтороза. Больше всего этому заболеванию на грядках подвержены помидоры и картофель. Как не остаться без урожая последнего - главного корнеплода белорусов, рассказали эксперты Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Когда возникает фитофтороз?

По данным ведомства, фитофтороз на сегодняшний день является главной эпифитотийной болезнью, поражающей сельскохозяйственные культуры в период вегетации.Как правило, картофель эта напасть поражает во время цветения или сразу после. Всё зависит от нескольких факторов:

устойчивости сорта к фитофторе,

типа почвы (наибольший риск фитофторы – в плотных, влажных и кислых почвах),

продолжительности благоприятного для развития болезни периода (чем выше влажность, тем активнее развивается заболевание),

проведения защитных мероприятий.

[info_b]По подсчётам Минсельхозпрода, ежегодно от фитофторы погибает от 10 до 15% урожая картофеля. В годы эпифитотий (то есть в периоды массового заболевания растений на значительных территориях) потери урожая могут достигать 70% и более.[/info_b]

Свои рекомендации по поводу того, как не допустить массовой гибели картофеля от фитофторы и спасти урожай, дали эксперты Минсельхозпрода - кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник лаборатории защиты овощных культур и картофеля Халаева В.И. и заведующий лабораторией защиты овощных культур и картофеля Станчук А.Э.

Эти болезни могут уничтожить урожай картофеля. Как избежать и чем лечить?

Как проявляется фитофтороз?

Возбудителем фитофтороза картофеля является оомицет Phytophthorainfestans (Mont.) deBary. Он поражает как стебли, листья и цветы растения, так и клубни.

Опознать заболевание можно по светло-зеленым пятнам, которыми сначала покрываются листья растения, а затем начинают разрастаться и буреть и чернеть. На стеблях, цветоносах и черешках также, как правило, появляются бурые продолговатые пятна, а при условии высокой влажности на нижней стороне листьев, на границе с зеленой здоровой тканью, а также на других пораженных органах начинается спороношение патогена - заметный серо-белый налет.

А вот на клубнях картофеля фитофтороз проявляется в виде вдавленных, резко очерченных сероватых или бурых пятен, которые со временем темнеют и становятся твердыми. В разрезе пораженных клубней можно увидеть ржаво-коричневую мякоть, распространяющуюся вглубь. Как правило, заражение клубней происходит при попадании спор с ботвы на почву и клубни, особенно во время уборки, что может привести к гниению большей части урожая.

Как бороться?

Чтобы этого не допустить, в белорусском Минсельхозпроде самым эффективным методом борьбы с фитофторой назвали химический метод с применением фунгицидов .

[info_b]Фунгициды – это химические или биологические препараты, предназначенные для борьбы с грибковыми и бактериальными заболеваниями растений, включая фитофтороз, мучнистую росу, паршу, гнили и другие.[/info_b]

Профилактическую обработку от фитофторы нужно было проводить ещё до цветения картофеля, однако в профильном ведомстве отметили, что в сложившихся условиях высокой влажности воздуха и постоянно идущих дождей защитные мероприятия следует повторять вплоть до уничтожения ботвы перед уборкой.

Обрабатывать картофель специалисты рекомендовали комбинированными системными или локальносистемными фунгицидами .

[info_b]Локально-системные фунгициды – это препараты, которые сочетают свойства контактных и системных средств (например, средства на основе хлорокиси меди и цимоксанила . Они частично остаются на поверхности растения (как контактные), но также проникают в ткани и перемещаются по ним (как системные), обеспечивая более длительную защиту.[/info_b]

Повторять обработку специалисты Минсельхозпрода рекомендовали регулярно:

в сухую погоду через 7-8 дней,

в дождливую (при выпадении осадков 10 мм и более) - через 4-5 дней.

При этом эксперты посоветовали чередовать фунгициды из разных химических классов , чтобы у растений не выработалась резистентность.

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