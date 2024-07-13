«Белоруснефть» резко подняла зарплаты по одной из вакансий. Кому пообещали от 4500 BYN и круглосуточное «сопровождение»?

Опубликовано: 13.07.2024 12:25 , Обновлено: 13.07.2024

Компания "Белоруснефть" резко подняла минимальную зарплату, которую предложила по одной из вакансий на Речицком управлении технологического транспорта. Некоторые вакансии компании остаются открытыми ещё с апреля и за это время минимальная сумма заработка, которую обещают потенциальным работникам, выросла на 1000 рублей. Посмотрели, кому готовы платить от 4,5 тыс. рублей в месяц и какие требования предъявляют к кандидатам.

Согласно объявлению, опубликованному 13 июля в официальном Telegram-канале энергетической компании, на постоянную работу в Речицу и Светлогорск компания ищет работников по трём специальностям:

водители погрузчика 6-го разряда,

машинисты бульдозера 6-го разряда,

машинисты экскаватора 6-го разряда.

Эти вакансии были открыты ещё в апреле, но если минимальная зарплата по двум последним вакансиям за это время осталась неизменной - в месяц от 3,7 тыс. рублей до вычета налогов, то для первой специальности минимальную планку по зарплате повысили весьма существенно. Теперь опытным водителям погрузчика готовы платить не 3,5 тыс. рублей, а от 4,5 тыс. рублей и, судя по тому, что зарплаты в объявлении также указаны в российских рублях (от 100-105 тыс. в эквиваленте), на работу могут также претендовать граждане Российской Федерации.

[info_b]По данным “Белоруснефти”, Речицкое управление на данный момент является “ведущим транспортным направлением нефтесервисного блока” в Беларуси и “располагает крупнейшим парком специального технологического транспорта по обслуживанию производственного процесса добычи нефти и газа, строительства и капитального ремонта скважин в круглосуточном режиме”.[/info_b]

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Какие требования к кандидатам и условия работы?

Среди требований, предъявляемых к потенциальным работникам, есть как общие (опыт работы, готовность к интенсивному графику и стрессоустойчивость, ответственность и порядочность), так и специфичные для данных должностей, а именно:

действующее удостоверение тракториста-машиниста образца Республики Беларусь с категориями C, D, Е, F,

либо удостоверение тракториста-машиниста образца Российской Федерации с категориями C, D, Е, F,

запись в особых отметках о наличии указанных профессий.

Что касается условий работы, предложенных кандидатам, в них тоже есть как общепринятые моменты, так и профессиональные нюансы:

диспетчерское сопровождение 24/7;

своевременное техобслуживание автомобилей;

своевременная выплата заработной платы и командировочных расходов;

гарантированный рост заработной платы через 3, 6, 9 месяцев;

профессиональное развитие;

широкий социальный пакет,

суммированный учет рабочего времени.

В компании подчеркнули, что готовы рассматривать потенциальных кандидатов на работу вахтовым методом.

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