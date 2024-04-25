«Белоруснефть» предложила белорусам зарплату в 3700 рублей с «гарантированным ростом» через 3 месяца. Что и где нужно делать?

Опубликовано: 25.04.2024 08:07 , Обновлено: 25.04.2024

Компания "Белоруснефть" открыла несколько вакансий с зарплатой, выше средней по стране. Посмотрели, что и где нужно делать белорусам, чтобы начать зарабатывать по 3,7 тыс. рублей в месяц.

“Горящие” вакансии появились в Речицком управлении технологического транспорта “Белоруснефти”.

[info_b]Как заявили в самой компании, Речицкое управление является “ведущим транспортным направлением нефтесервисного блока” в Беларуси и на данный момент “располагает крупнейшим парком специального технологического транспорта по обслуживанию производственного процесса добычи нефти и газа, строительства и капитального ремонта скважин в круглосуточном режиме”.[/info_b]

Сейчас туда на постоянную работу собственно в самой Речице, а также в соседнем Светлогорске требуются:

водители погрузчика,

машинисты бульдозера,

машинисты экскаватора.

Среди специфических требований - наличие 6-го разряда в данной специальности и удостоверения тракториста-машиниста образца Республики Беларусь с категориями C, D, Е, F. Среди общих требований - стрессоустойчивость, готовность к интенсивному графику работы, желание работать и зарабатывать, ответственность и порядочность. Также приветствуется наличие опыта работы.

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Что по зарплате?

Водителям погрузчика пообещали платить от 3,5 тыс. рублей, машинистам спецтехники - от 3,7 тыс. рублей. Впрочем эти суммы указаны до вычета налогов, то есть на руки рабочие получат меньшую сумму. Однако, потенциальным сотрудникам пообещали “гарантированный рост заработной платы” через 3, 6, 9 месяцев.

Кроме “своевременной выплаты заработной платы и командировочных расходов” компания пообещала соискателям широкий социальный пакет, профессиональное развитие, а также круглосуточное диспетчерское семь дней в неделю и своевременное техобслуживание автомобилей.

Для данных вакансий “Белоруснефть” готова предложить потенциальным сотрудникам и вахтовый метод работы, причём, судя по тому, что минимальные зарплаты в объявлении также указаны в российских рублях (от 100-105 тыс. в эквиваленте), вакансия также открыта для граждан Российской Федерации.

Ранее Telegraf.news сообщил, что средняя зарплата в Беларуси в марте, по данным Белстата, составила 2161,1 рубля ($664). Для сравнения: в феврале 2024 года этот показатель был на уровне 2025,7 рубля ($622,5). При этом лидером по средней зарплате традиционно стал Минск: здесь работники в марте в среднем получали зарплату в 3005,4 рубля (или $923,5 по курсу Национального банка на 24 апреля).

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