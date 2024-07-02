"Должна быть достойной" - Белорусский министр потребовал от директоров предприятий повысить зарплаты рабочим

Опубликовано: 02.07.2024 16:31 , Обновлено: 02.07.2024

Министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик анонсировал "большое совещание" с руководителями предприятий отрасли, где каждый из них должен будет отчитаться о повышении зарплат рабочим.

На производственном совещании в ведомстве 2 июля Кулик отметил, что по решению Минлесхоза повысили зарплаты директорам лесхозов, поручили увеличить выплаты лесничим (конечно, если и те, и другие выполняют производственные показатели). А вот с зарплатами рабочим - иная ситуация.

“Похоже, что некоторые директора воспринимают мои слова как популистские высказывания. Но это не так. Да, заработная плата должна быть заработанной. Но она должна быть достойной”, - процитировали министра в Telegram-канале “Минлесхоз”.

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По словам Кулика, он постоянно посещает лесные хозяйства, где общается с простыми работниками. И каждый из них по-разному оценивает свой уровень зарплаты.

“В конце июля соберем большое совещание с участием всех директоров, заместителей руководителей организаций по идеологической работе, председателей профкомов. И каждый расскажет, что он со своей стороны сделал для повышения заработных плат рабочих, как услышал людей”, - анонсировал глава ведомства.

Ранее Telegraf.news писал, как первый замминистра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун возмутился подходами Вилейского опытного лесхоза к работе по “повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства”. “Это не бизнес-план развития, а бизнес-план деградации!» - заявил чиновник.

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