Совмин решил выдавать премии «за особые достижения» в экономике. Кому из белорусов пообещали 40 тыс. рублей?

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Опубликовано: 05.07.2024 08:39 , Обновлено: 05.07.2024

Совет министров учредил особые правительственные премии, которые пообещал с 2025 года вручать "за особые достижения" в различных сферах экономики. Соответствующее постановление №455 от 28 июня было официально опубликовано в пятницу, 5 июля, на Национальном правовом интернет-портале. Посмотрели, кто сможет рассчитывать на внушительную сумму в 1000 базовых величин (на сегодня - 40 тыс. рублей).

В постановлении Совмина указано, что премии правительства станут “признанием заслуг перед обществом и государством за значимый вклад в развитие экономики”, который “оказал существенное влияние на повышение конкурентоспособности производства или эффективности экономической деятельности”, а также “способствовал существенному росту качества жизни” белорусов.

Ежегодно премии будет присуждать спецкомиссия, состоящая из 20 высших госчиновников: министра экономики, заместителей руководителей ещё 14 министерств, Национальной академии наук, трёх госконцернов и Государственного комитета по науке и технологиям. Выбирать достойного премии будут на конкурсной основе и присуждать ежегодно по две премии в 1000 базовых величин каждая в двух категориях:

за значимый вклад в развитие производства и сферы услуг (работ),

за достижения в отраслевой науке.

Кому будут присуждать премии правительства?

Как следует из текста постановления, премии правительства из средств республиканского бюджета планируют присуждать гражданам или коллективу граждан в составе не более шести человек из числа сотрудников юридических лиц, работающих в соответствующих отраслях экономики. Претендентов смогут выдвигать руководители этих юридических лиц.

При этом для того, чтобы претендовать на такую премию, юрлицо обязано будет соблюсти ряд условий в течение двух лет, предшествующих конкурсному году:

отсутствие несчастных случаев на производстве, повлекших смерть работников, произошедших по вине нанимателя;

отсутствие нарушений финансовой дисциплины, таких как задолженность по налогам и просроченной задолженности по зарплате;

отсутствие административных взысканий в виде штрафа за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности свыше 250 базовых величин.

У самих соискателей премии также не должно быть непогашенной судимости.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров изменил некоторые правила оплаты труда руководителей (и их заместителей) белорусских предприятий, которые подчиняются правительству. Так, с 1 июня 2024 года руководству госконцернов по новым правилам начнут начислять премии за выполнение целевых показателей и показателей госпрограмм.

Совмин решил по-новому выплачивать премии руководителям белорусских предприятий. Кому разрешили добавить 150% оклада?