Белоруска заплатила в ФСЗН 1100 рублей и уменьшила себе пенсию до «унизительно-оскорбительной суммочки». Где скрывался подвох?

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Опубликовано: 26.01.2025 19:02 , Обновлено: 28.01.2025

Предпринимательница из Беларуси поделилась в TikTok историей о том, как сама собственными действиями уменьшила себе размер пенсии до "унизительно-оскорбительной суммочки". Существенное сокращение ежемесячных выплат последовало за одним-единственным платежом в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и соцзащиты. Посмотрели, кому в Беларуси может грозить повторение неприятной ситуации.

Своим печальным опытом поделилась в соцсетях белорусская предпринимательница, которая публикует ролики в TikTok под ником iryna_bim. По словам женщины, официально на пенсию она вышла в июне 2024 года и с тех пор исправно получала положенные от государства ежемесячные выплаты.

Однако, поскольку она являлась индивидуальным предпринимателем (ИП), оформляя документы на получение пенсии, женщина поинтересовалась в ФСЗН, нужно ли ей делать обязательные отчисления в фонд за оставшиеся 5 месяцев календарного года. Будучи, как сама выразилась предпринимательница, “законопослушным гражданином”, она сделала взнос в ФСЗН в размере 1100 рублей.

“Управление соцзащиты мне пенсию к тому моменту уже насчитало, потому что у меня страхового стажа уже хватало и без этих пяти месяцев. Наверное, даже если бы я остановилась и перестала работать года два-три назад, у меня бы и так хватало страхового стажа. Я всю жизнь работаю”, - рассказала автор в своём ролике, отметив, что общий трудовой стаж у неё - больше 40 лет, то есть она является ветераном труда.

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После того, как в управлении соцзащиты провели перерасчёт и учли женщине эти пять месяцев индивидуального предпринимательства, ей пришло официальное уведомление об уменьшении размера пенсии на 65 рублей.

“То есть надо заплатить 1100 рублей за то, чтобы мне навсегда, на всю оставшуюся жизнь урезали пенсию”, - сделала парадоксальный вывод автор ролика.

Как так получилось?

Такой правовой парадокс произошёл из-за того, что общий период индивидуального предпринимательства, со сравнительно небольшими отчислениями в ФСЗН увеличился относительно общего страхового стажа и периода работы на государственном предприятии с гораздо большей зарплатой (и, следовательно, с большими отчислениями в ФСЗН). Это привело к пересчёту коэффициента, исходя из которого рассчитывается итоговая пенсия.

“Расчёт пенсии и коэффициента пенсионного идёт за 30 последних лет. Поэтому так и получилось, что изначально у меня и коэффициент был выше, и период работы государственной был дольше на 5 месяцев”, - объяснила предпринимательница.

Точную сумму, которую ей насчитали по итогу, женщина не указала, но назвала ей “унизительно-оскорбительной суммочкой”. А вот некоторые другие предприниматели, которые отозвались в комментариях под видео с похожими историями, не постеснялись назвать размеры своих пенсий. Так, по словам одной зрительницы с трудовым стажем предпринимателя в 30 лет, она получает порядка 480 рублей (то есть чуть больше минимальной пенсии по возрасту, которая в январе 2025 года составляет 459,76 рубля с основными доплатами.

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“Мне 60 лет, с 92 года ИП, плачу в ФСЗН больше, чем кто из работающих, а пенсия будет слёзы”, - высказалась другая зрительница.

“Я до 30 лет больше зарабатывала и работала. После 33 лет - 2 декрета, и сейчас на самозанятости. Даже считать боюсь, в минус уйду”, - поделилась своими переживаниями на этот счёт молодая девушка, которой эти проблемы лишь предстоят в далёком будущем.

Впрочем, нашлись и те, кто не нашёл ничего парадоксального в сложившейся ситуации, отметив, что “всё сделано по закону”.

“Заплатили от минималки 35%, вот и получили минималку, а что вы хотели? Заплатили бы от хотя бы средней, ничего бы не урезали. Почему организации должны платить от фактической зарплаты, а ИП - только от минималки?” - задался вопросом один из зрителей.

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От чего зависит размер пенсии в Беларуси?

Ранее начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Елена Гоморова поясняла, что размер пенсий в Беларуси зависит от двух основных факторов:

от продолжительности стажа,

от размера заработной платы, из которой работодатель выплачивал страховые взносы.

Соответственно, если белорус накопил к моменту выхода на пенсию официальные 30 лет стажа, то его ежемесячные выплаты от государства будут выше, чем у того, кто, например, работал на протяжении 25 лет жизни. К тому же, чем больше зарплата, тем больше и пенсия, объяснили в Минтруда.

“Не зависит размер пенсии от места проживания, не зависит от выполняемой работы, а зависит от вышеупомянутых параметров. Больше работаем — больше получаем заработную плату и более высокую пенсию”, — пояснила Гоморова.

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Кстати, с 1 февраля 2025 года пенсии в Беларуси должны вырасти в среднем на 10%. Соответствующий указ 20 января подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. В Министерстве труда и социальной защиты, в свою очередь, озвучили среднюю сумму, которую должны будут получать белорусские пенсионеры, начиная со следующего месяца.

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