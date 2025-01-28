В Минтруда назвали минимальную пенсию для белорусских ИП. Как получать больше?

Опубликовано: 28.01.2025 11:12 , Обновлено: 28.01.2025

Минимальный размер ежемесячных выплат от государства, на которые могут рассчитывать индивидуальные предприниматели (ИП) в Беларуси после выхода на пенсию, озвучили в Министерстве труда и социальной защиты. Там подробно рассказали, от каких параметров зависит размер пенсии белорусских ИП и как на размер пенсии могут повлиять сами белорусы до выхода на заслуженный трудовой отдых.

От чего зависит пенсия ИП в Беларуси?

В ведомстве назвали три параметра, на которые органы соцзащиты ориентируются при установлении пенсии, в том числе и индивидуальным предпринимателям:

продолжительность стажа работы (в него для ИП засчитываются лишь те периоды работы, за которые производилась уплата взносов в бюджет),

размер дохода, из которого предприниматель делал взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН),

права на надбавки и прочие повышения (на них, в частности, могут рассчитывать инвалиды 1 группы, а также те, кто уже достиг возраста 75 лет).

Поскольку по действующему законодательству белорусские предприниматели должны в обязательном порядке ежемесячно платить как минимум 35% от минимальной заработной платы в качестве страховых взносов, на основании этой суммы и рассчитывается минимальная пенсия по возрасту.

[info_b]С 1 января 2025 года размер минимальной зарплаты в Беларуси составляет 726 рублей, следовательно, минимальные страховые выплаты предпринимателей за год составляют 3049,2 рублей.[/info_b]

В Минтруда пояснили, что при таких взносах после наработки минимального страхового стажа в 20 лет предприниматель может рассчитывать лишь на минимальную трудовую пенсию по возрасту. Сегодня она составляет 460 рублей .

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Как ИП увеличить будущую пенсию?

Чтобы после выхода на пенсию получать от государства большие выплаты, в Минтруда рекомендовали предпринимателям “начинать планировать своё пенсионное будущее уже сегодня”. В качестве практического совета там рекомендовали делать более существенные отчисления в ФСЗН - из дохода свыше минимальной заработной платы, ведь ограничена лишь минимальная планка отчислений, но не максимальная.

“Чем выше доход (и отчисления от него), тем выше будущая пенсия”, - подчеркнули в ведомстве.

[info_b]Кстати, периоды, в которые ИП делал взносы ниже минимального, в стаж работы либо не зачтут вовсе, либо зачтут пропорционально сумме уплаченных взносов - с понижающим коэффициентом.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях одна из белорусских предпринимательниц поделилась в TikTok своей историей о том, как собственными действиями уменьшила себе размер пенсии до “унизительно-оскорбительной суммочки”. Существенное сокращение ежемесячных выплат последовало за одним-единственным платежом в Фонд социальной защиты населения (ФСЗР) Министерства труда и соцзащиты.

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