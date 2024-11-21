Кому для пенсии хватит всего 5 лет стажа? В Минтруда Беларуси объяснили

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Опубликовано: 21.11.2024 20:08 , Обновлено: 21.11.2024

Начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцзащиты Елена Гоморова в эфире белорусского телевидения рассказала, кому для получения пенсии достаточно накопить всего лишь 5 лет страхового стажа. Напомним, для всех остальных на сегодняшний день этот показатель равен 19,5 годам.

“Есть категории лиц, которым законодательством предусмотрено пониженное требование к страховому стажу. Они в силу определённых обстоятельств не могут заработать и иметь такой страховой стаж — 20 лет (ежегодно стаж увеличивается на 6 месяцев, в 2025 году он достигнет 20 лет. — Прим. Ред.). Мы говорим о категории матерей, которые воспитывают ребёнка-инвалида”, — объяснила Елена Гоморова.

Она добавила, что для таких родителей требования по страховому стажу, во время которого отчисляются ежемесячные выплаты в ФСЗН, составляют всего 5 лет. Кроме того, речь также идёт о многодетных матерях с пятью и более детьми. По словам специалиста, это обусловлено тем, что они “осуществляли полезную деятельность” — ухаживали за своим чадом.

Касательно многодетных матерей с четырьмя детьми, то на сегодняшний день для того, чтобы получать пенсию, им нужно накопить 10 лет страхового стажа, уточнила Елена Гоморова. Для всех остальных требования неизменны: 20 лет (с 2025 года) официальной работы, где наниматель ежемесячно будет делать отчисления в ФСЗН из вашей зарплаты.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненском райисполкоме ответили, увеличат ли размер пенсии тем, кто накопил больше 10 лет непрерывного стажа, работая на одном предприятии или в одной организации.

Увеличат ли пенсию, если белорус проработал в одном месте более 10 лет? Чиновники ответили

Кроме того, мы рассказывали, что Александр Лукашенко подписал указ № 402 “О социальной поддержке”. Среди прочего документ включает отмену ограничения на размер пенсий работающих пенсионеров. Проще говоря, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры должны получать 100% своей пенсии и 100% своего заработка.

Лукашенко отменил ограничение по пенсиям работающих белорусов и снизил требование по страховому стажу для других

Помимо этого, мы писали, кому из пенсионеров положена бесплатная путёвка в санаторий, а кто может безвозмездно оздоровиться раз в два года. Также в Минтруда объяснили, кто и в каком случае имеет право на материальную помощь в размере 400 рублей, если по медицинским показаниям поехать в лечебницу не может.

Кому из пенсионеров положена бесплатная путёвка в санаторий, а кому — матпомощь 400 рублей? В Минтруда Беларуси объяснили