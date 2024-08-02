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Белорусам предложили покупать шоколад, конфеты и батончики со скидкой до 40% весь август. Где на акции 56 сладостей?

Белорусам предложили покупать шоколад, конфеты и батончики со скидкой до 40% весь август. Где на акции 56 сладостей?
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Кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки до 40% в августе на широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, батончики, нугу. Всего 56 позиций. По сниженным ценам можно закупиться в фирменных магазинах производителя.

Акция будет действовать по 31 августа. Вот на какие товары скидка 13% :

  1. Конфеты «Ягодный фэст» со вкусом клюквы.
  2. Конфеты «Ягодный фэст» со вкусом малины.
  3. Конфеты «Ягодный фэст» со вкусом черники.
  4. Нуга глазированная «Спартак» c мягкой карамелью и дробленым арахисом, 210 г.
  5. Нуга глазированная «Спартак» c мягкой карамелью, 210 г.
  6. Батончик-нуга глазированный ZA SPARTAK с мягкой карамелью, арахисом и миндалем, 50 г.
  7. Батончик-нуга глазированный ZA SPARTAK с мягкой карамелью, арахисом и фундуком, 50 г.
  8. Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой, 48 г.

На эти сладости цены снизили на 15% :

  • конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом,
  • конфеты «Дары Полесья», 282 г,
  • шоколад «Спартак» горький 56% (крафт), 85 г,
  • шоколад молочный с начинкой MilX c клюквой, 35 г,
  • батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный, 35 г,
  • батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный, 35 г,
  • батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный, 35 г,
  • батончик-мюсли «Злаки с клубникой», 27 г,
  • батончик-мюсли «Злаки с черникой», 27 г,
  • батончик-мюсли мини NO sugar с арахисами и мультизлаками,
  • батончик-мюсли мини NO sugar с клюквой и мультизлаками,
  • шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем (пенал), 90 г.

А вот перечень со скидкой 17% :

  1. Конфеты «Лунария» с ирисо-сливочным вкусом.
  2. Конфеты «Вива Грациозо» с помадной начинкой.
  3. Конфеты «Вива Грациозо» с шоколадной начинкой.
  4. Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом , 205 г.

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На 19% “Спартак” снизил цену на конфеты глазированные “Тоффи” с мультизерновыми хлопьями и шоколад горький с миндалем (пенал, 90 г).

На эти сладости цены упали на 20% :

  • конфеты глазированные ZA SPARTAK, тоффи с арахисом,
  • подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Dark», 169 г,
  • подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Milk», 169 г,
  • молочный шоколад с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г,
  • фруктовый батончик ZA SPARTAK частично глазированный, 42 г.

Скидку 21% производитель сделал на шоколад темный с шоколадной начинкой (47 г).

В списке ниже - товары со скидкой 23% :

  1. Конфеты глазированные «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями, 270 г.
  2. Конфеты глазированные ZA SPARTAK, тоффи с арахисом, 250 г.
  3. Шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г.
  4. Батончик-нуга глазированный ZA SPARTAK с мягкой карамелью и какао, 48 г.
  5. Шоколад «Спартак горький элитный» (крафт), 85 г.

А вот на что цены снизили на  24% :

  • шоколад пористый молочный ZA SРARTAK 55%, 25%, 70 г,
  • конфеты глазированные ZA SPARTAK, тоффи с печеньем,
  • конфеты «Трюфели молочные», 255 г,
  • шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г,
  • шоколад молочный «Спартак» взрывной микс, 95 г.

Скидку 26% установили на конфеты «Чио-Рио» глазированные (35 г),  27% - конфеты глазированные ZA SPARTAK тоффи с печеньем (225 г),  28% - на шоколад пористый «Сливочный» (70 г).

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На эти сладости “Спартак” снизил цену на 30%:

  1. Конфеты «Чио-Рио» глазированные.
  2. Конфеты Viva Colour со сливочным вкусом, 140 г.
  3. Конфеты Viva Colour со вкусом ореха, 140 г.
  4. Конфеты Viva Colour со вкусом тирамису, 140 г.
  5. Шоколад «Спартак» горький 56% (пенал), 95 г.
  6. Шоколад «Молочный» (пенал), 85 г.
  7. Шоколад «Молочный» (пенал), 95 г.

Ну, а самые “приятные” скидки на следующие товары кондитерской фабрики:

  • шоколад «Спартак» горький с апельсином, 95 г - 33% ,
  • шоколад «Спартак» молочный с попкорном, 95 г - 36% ,
  • шоколад горький «ИМПРЕССО» с кофейной начинкой, 200 г - 38% ,
  • шоколад темный с трюфельной начинкой, 45 г - 40% .

Скидки “Коммунарки”

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие скидки на шоколад и конфеты установила кондитерская фабрика “Коммунарка” в августе. Как и у “Спартака”, акция будет действовать только в фирменных магазинах производителя. Так, со скидкой 19% можно купить молочный шоколад «Любимая Аленка» (200 г) и горький шоколад «Трюфельный элит» десертный с начинкой (тоже 200 г).

А кило конфет “Трюфели” продают за 23,99 рубля (скидка - 17%).

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Кроме того, мы писали о других скидках “Спартака” до 59% на конфеты и нугу в его фирменных магазинах. Сколько продлится акция, производитель не уточнил, однако предупредил, что количество товара ограничено.

Например, конфеты Nug go с арахисом и с какао продают по 8 рублей за кило (обычная цена — 18,86, скидка — 58%). Такую же стоимость (8 рублей) установили для нуги глазированной MilX, но здесь уже снижение на 59%.

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