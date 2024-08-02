Белорусам предложили покупать шоколад, конфеты и батончики со скидкой до 40% весь август. Где на акции 56 сладостей?

Опубликовано: 02.08.2024 15:49 , Обновлено: 02.08.2024

Кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки до 40% в августе на широкий перечень своей продукции: шоколад, конфеты, батончики, нугу. Всего 56 позиций. По сниженным ценам можно закупиться в фирменных магазинах производителя.

Акция будет действовать по 31 августа. Вот на какие товары скидка 13% :

Конфеты «Ягодный фэст» со вкусом клюквы. Конфеты «Ягодный фэст» со вкусом малины. Конфеты «Ягодный фэст» со вкусом черники. Нуга глазированная «Спартак» c мягкой карамелью и дробленым арахисом, 210 г. Нуга глазированная «Спартак» c мягкой карамелью, 210 г. Батончик-нуга глазированный ZA SPARTAK с мягкой карамелью, арахисом и миндалем, 50 г. Батончик-нуга глазированный ZA SPARTAK с мягкой карамелью, арахисом и фундуком, 50 г. Шоколад темный с помадно-шоколадной начинкой, 48 г.

На эти сладости цены снизили на 15% :

конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом,

конфеты «Дары Полесья», 282 г,

шоколад «Спартак» горький 56% (крафт), 85 г,

шоколад молочный с начинкой MilX c клюквой, 35 г,

батончик-мюсли «Злаки с персиком» частично глазированный, 35 г,

батончик-мюсли «Злаки с клюквой» частично глазированный, 35 г,

батончик-мюсли «Злаки с вишней» частично глазированный, 35 г,

батончик-мюсли «Злаки с клубникой», 27 г,

батончик-мюсли «Злаки с черникой», 27 г,

батончик-мюсли мини NO sugar с арахисами и мультизлаками,

батончик-мюсли мини NO sugar с клюквой и мультизлаками,

шоколад молочный «Спартак» с цельным миндалем (пенал), 90 г.

А вот перечень со скидкой 17% :

Конфеты «Лунария» с ирисо-сливочным вкусом. Конфеты «Вива Грациозо» с помадной начинкой. Конфеты «Вива Грациозо» с шоколадной начинкой. Конфеты глазированные «Лови! Грильяжное настроение» с арахисом , 205 г.

До 54%. Белорусские торговые сети объявили скидки на кофе. Где купить по «чудо-цене»?

На 19% “Спартак” снизил цену на конфеты глазированные “Тоффи” с мультизерновыми хлопьями и шоколад горький с миндалем (пенал, 90 г).

На эти сладости цены упали на 20% :

конфеты глазированные ZA SPARTAK, тоффи с арахисом,

подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Dark», 169 г,

подарочный набор шоколадных конфет «Ассорти Milk», 169 г,

молочный шоколад с начинкой «Кокосовая нуга», 90 г,

фруктовый батончик ZA SPARTAK частично глазированный, 42 г.

Скидку 21% производитель сделал на шоколад темный с шоколадной начинкой (47 г).

В списке ниже - товары со скидкой 23% :

Конфеты глазированные «Тоффи» с мультизерновыми хлопьями, 270 г. Конфеты глазированные ZA SPARTAK, тоффи с арахисом, 250 г. Шоколад «Спартак» молочный с соленой карамелью, 95 г. Батончик-нуга глазированный ZA SPARTAK с мягкой карамелью и какао, 48 г. Шоколад «Спартак горький элитный» (крафт), 85 г.

А вот на что цены снизили на 24% :

шоколад пористый молочный ZA SРARTAK 55%, 25%, 70 г,

конфеты глазированные ZA SPARTAK, тоффи с печеньем,

конфеты «Трюфели молочные», 255 г,

шоколад молочный «Спартак» с арахисом, 90 г,

шоколад молочный «Спартак» взрывной микс, 95 г.

Скидку 26% установили на конфеты «Чио-Рио» глазированные (35 г), 27% - конфеты глазированные ZA SPARTAK тоффи с печеньем (225 г), 28% - на шоколад пористый «Сливочный» (70 г).

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На эти сладости “Спартак” снизил цену на 30%:

Конфеты «Чио-Рио» глазированные. Конфеты Viva Colour со сливочным вкусом, 140 г. Конфеты Viva Colour со вкусом ореха, 140 г. Конфеты Viva Colour со вкусом тирамису, 140 г. Шоколад «Спартак» горький 56% (пенал), 95 г. Шоколад «Молочный» (пенал), 85 г. Шоколад «Молочный» (пенал), 95 г.

Ну, а самые “приятные” скидки на следующие товары кондитерской фабрики:

шоколад «Спартак» горький с апельсином, 95 г - 33% ,

, шоколад «Спартак» молочный с попкорном, 95 г - 36% ,

, шоколад горький «ИМПРЕССО» с кофейной начинкой, 200 г - 38% ,

, шоколад темный с трюфельной начинкой, 45 г - 40% .

Скидки “Коммунарки”

Ранее Telegraf.news рассказывал, какие скидки на шоколад и конфеты установила кондитерская фабрика “Коммунарка” в августе. Как и у “Спартака”, акция будет действовать только в фирменных магазинах производителя. Так, со скидкой 19% можно купить молочный шоколад «Любимая Аленка» (200 г) и горький шоколад «Трюфельный элит» десертный с начинкой (тоже 200 г).

А кило конфет “Трюфели” продают за 23,99 рубля (скидка - 17%).

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Кроме того, мы писали о других скидках “Спартака” до 59% на конфеты и нугу в его фирменных магазинах. Сколько продлится акция, производитель не уточнил, однако предупредил, что количество товара ограничено.

Например, конфеты Nug go с арахисом и с какао продают по 8 рублей за кило (обычная цена — 18,86, скидка — 58%). Такую же стоимость (8 рублей) установили для нуги глазированной MilX, но здесь уже снижение на 59%.

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