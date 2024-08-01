"Невероятно низкие цены" - "Спартак" объявил скидки до 59% на "самые вкусные" конфеты и нугу. Где купить?

Опубликовано: 01.08.2024 08:12 , Обновлено: 01.08.2024

Кондитерская фабрика "Спартак" объявила скидки до 59% на свои конфеты и нугу в фирменных магазинах. Сколько продлится акция, производитель не уточнил, однако предупредил, что количество товара ограничено.

Вот какие цены установили на “самые вкусные” конфеты и нугу (стоимость за кило):

конфеты Nug go с арахисом и с какао - 8 рублей (обычная цена - 18,86, скидка - 58% ),

), нуга глазированная MilX - 8 рублей (стоимость не на акции - 19,45, скидка - 59% ),

), нуга «Вива грациозо» сливочная - 8,

нуга «Вива грациозо» карамельная - 8,

конфеты глазированные «Тоффи» с арахисом и клюквой - тоже 8 рублей.

“Это просто невероятно низкие цены!” - отметили в Instagram “Спартака”.

Кроме того, производитель продает по “специальной цене”, вероятно, тоже только в фирменных магазинах печенье «печеНЯШКИ» за 82 копейки (пачка 100 г). Как рассказали на кондитерской фабрике, это “полезное лакомство” содержит витамины и минералы.

До 54%. Белорусские торговые сети объявили скидки на кофе. Где купить по «чудо-цене»?

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика «Спартак» снизила цены на 50% и даже больше на несколько своих товаров. Так, среди прочего по выгодной цене в фирменных магазинах производителя можно купить молочный шоколад Za Spartak с дробленым фундуком (цена — 1,49 рубля).

В компании предупредили, что количества товара, на который распространяется акция, ограничено. Но не рассказали, сколько будут действовать сниженные цены.

«Спартак» объявил скидки 50%. Где белорусам можно купить плитку шоколада за 1,49 рубля?