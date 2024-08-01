Минская кондитерская фабрика объявила "самые жаркие" цены на "хитовые" шоколад и конфеты в августе. А какие скидки у гомельской?

Опубликовано: 01.08.2024 11:35 , Обновлено: 01.08.2024

Кондитерская фабрика "Коммунарка" рассказала о "горячих" ценах на свой шоколад и конфеты в августе. Акция будет действовать только в фирменных магазинах производителя. Посмотрели, какие сейчас скидки у конкурента "Коммунарки" "Спартака".

“Цены тают”, - анонсировала выгодное предложение минская кондитерка. Так, скидки по 1 сентября установили на следующую продукцию:

молочный шоколад “Любимая Аленка”, 200 г - 4,99 рубля (обычная цена - 6,15, -19%),

рубля (обычная цена - 6,15, -19%), горький шоколад “Трюфельный элит”, десертный, с начинкой, 200 г - 4,99 рубля (не на акции - 6,15, -19%),

рубля (не на акции - 6,15, -19%), конфеты “Столичные” с какао, 1 кг - 18,99 рубля (раньше - 22,65, -16%),

рубля (раньше - 22,65, -16%), конфеты “Трюфели”, 1 кг - 23,99 (обычная стоимость - 29,07, -17%),

(обычная стоимость - 29,07, -17%), конфеты “Снегири”, 1 кг - 14,49 (не на акции - 17,25, -16%),

(не на акции - 17,25, -16%), конфеты “Птичье молоко”, 1 кг - 18,99 рубля (до этого - 21,53, -12%),

рубля (до этого - 21,53, -12%), конфеты “Минчанка”, 1 кг - 19,99 (не на акции - 23,3, -14%),

(не на акции - 23,3, -14%), конфеты “Любимая Аленка”, 1 кг - 20,48 (обычная цена - 22,99, -11%),

(обычная цена - 22,99, -11%), конфеты “Грильяж в шоколаде”, 1 кг - 24,99 (раньше - 28,2, -11%),

(раньше - 28,2, -11%), конфеты “Коммунарка”, 1 кг - 21,99 (не на акции - 24,9, -11%),

(не на акции - 24,9, -11%), конфеты Protein 22% без сахара, 1 кг - 26,99 (до этого - 33,07, -18%).

Скидки в магазинах “Спартака”

Кондитерская фабрика “Спартак” объявила скидки до 59% на свои конфеты и нугу в фирменных магазинах. Сколько продлится акция, производитель не уточнил, однако предупредил, что количество товара ограничено.

Например, конфеты Nug go с арахисом и с какао продают по 8 рублей за кило (обычная цена — 18,86, скидка — 58%). Такую же стоимость (8 рублей) установили для нуги глазированной MilX, но здесь уже снижение на 59%.

Кстати, по “специальной цене” “Спартак” предложил купить “полезное” печенье «печеНЯШКИ» с витаминами и минералами.

«Невероятно низкие цены» — «Спартак» объявил скидки до 59% на «самые вкусные» конфеты и нугу. Где купить?

Ранее Telegraf.news рассказывал о скидках на кофе, которые установили в магазинах белорусских торговых сетей. К примеру, полукилограммовую пачку натурального, жареного в зернах кофе Paulig Mokka высшего сорта можно купить в интернет-магазине “Гиппо” за 11,99 рубля (-38%).

А в сервисе Edostavka кофе в зернах Jacobs Barista Editions Crema (800 г) продается со скидкой 20% за 27,99 рубля.

До 54%. Белорусские торговые сети объявили скидки на кофе. Где купить по «чудо-цене»?