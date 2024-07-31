До 66%. Белорусские магазины обрушили цены на кетчуп. Где выгодно купить перед шашлыками?

Опубликовано: 31.07.2024 14:04 , Обновлено: 25.04.2025

Летом белорусы проводят много времени на природе: на даче, возле реки или еще где. Конечно, такие посиделки сопровождаются шашлыками. А к ним нужен соус, чаще всего это кетчуп. И белорусские магазины очень кстати снизили цены на этот товар.

“Гиппо”

Вот какие “весомые” скидки установили на кетчуп в интернет-магазине сети “Гиппо”:

Кетчуп “Махеевъ” лечо первой категории, 300 г - 2,59 рубля (-15%). Кетчуп этой же марки томатный и шашлычный, 300 г - 2,59 (но скидка - 10%). Кетчуп “АВС Для всей семьи” томатный, 360 г - 2,09 (-28%). Кетчуп Mr. Ricco для гриля и шашлыка, 940 г - 7,49 (-22%). Кетчуп Mr. Ricco томатный, 940 г - 7,49 (-22%). Кетчуп Calve к мясу на углях, 350 г - 2,29 (-14%). Кетчуп Calve неаполитанский, 350 г - 2,29 (-15%). Кетчуп Calve томатный, 350 г - 2,29 (-33%). Кетчуп Calve c кусочками помидоров черри, 350 г - 2,29 (-18%). Кетчуп “Балтимор” по-флотски, 260 г - 1,19 рубля (-35%). Кетчуп Pikador чесночный, 300 г - 0,99 (-66%). Кетчуп Calve баварский первой категории, 350 г - 2,29 (-15%).

Edostvaka

Сервис Edostavka тоже порадовал акционными предложениями на кетчуп:

кетчуп Pikador то­мат­ный, 500 г - 3,99 рубля (-25%),

рубля (-25%), кетчуп «Го­то­вим дома» шаш­лыч­ный, 400 г - 2,59 рубля (-14%),

рубля (-14%), кетчуп «Го­то­вим дома» то­мат­ный с ду­ши­стым перцем, 400 г - 2,59 (-14%),

(-14%), кетчуп Pikador cуперострый, 500 г - 3,99 (-25%),

(-25%), кетчуп Pikador с чес­но­ком, 500 г - 3,99 (-25%).

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Green и “Алми”

Стоимость этого соуса также снизили в магазинах сети Green по 6 августа. Вот цены:

кетчуп “Помидюр” шашлычный, 270 г - 1,79 рубля,

рубля, кетчуп Heinz в ассортименте, 320 г - 4,19 ,

, кетчуп “Золотая капля” томатный, 360 г - 1,59 .

В супермаркетах и универсамах “Алми” “суперцена” на кетчуп “Томаччо” томатный, шашлычный и лечо (270 г) - 2,09 рубля.

“Корона”

На акции до 19 августа кетчуп также в магазинах торговой сети “Корона”:

Кетчуп Mr. Ricco для гриля и шашлыка, 300 г - 2,69 рубля. Кетчуп АВС шашлычный, 500 г - 3,79 . Кетчуп “Камако” классический, высшая категория, 270 г - 1,99 . Кетчуп “Камако” лечо, первая категория, 270 г - 1,99 . Кетчуп Heinz для гриля и шашлыка, 800 г - 7,69 . Кетчуп “Слобода” шашлычный, 300 г - 2,89 . Кетчуп “Слобода” томатный, 300 г - 2,89 .

[info_b]Полный перечень кетчупа, на который в “Короне” снизили цены, - по ссылке.[/info_b]

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“Санта”, “Грошык” и Prostore

В магазинах сети “Санты” по 6 августа установили скидку на кетчуп “Помидюр” томатный и шашлычный (270 г) - 1,85 рубля. В дискаунтерах “Грошык” по 4 августа продают на акции кетчуп “Махеевъ” лечо (500 г) за 3,99 рубля.

В магазинах Prostore снизили по 5 августа цену на кетчуп “Махеевъ” томатный и шашлычный (300 г), его продают за 2,49 рубля.

Ранее Telegraf.news рассказывал о скидках на сахар в белорусских магазинах. Так, кило слуцкого и городейского сахара в дискаунтерах «Грошык» продается по 4 августа за 2,25 рубля (обычная цена на него — около 2,69 рубля).

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