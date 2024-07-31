До 66%. Белорусские магазины обрушили цены на кетчуп. Где выгодно купить перед шашлыками?
Летом белорусы проводят много времени на природе: на даче, возле реки или еще где. Конечно, такие посиделки сопровождаются шашлыками. А к ним нужен соус, чаще всего это кетчуп. И белорусские магазины очень кстати снизили цены на этот товар.
“Гиппо”
Вот какие “весомые” скидки установили на кетчуп в интернет-магазине сети “Гиппо”:
- Кетчуп “Махеевъ” лечо первой категории, 300 г - 2,59 рубля (-15%).
- Кетчуп этой же марки томатный и шашлычный, 300 г - 2,59 (но скидка - 10%).
- Кетчуп “АВС Для всей семьи” томатный, 360 г - 2,09 (-28%).
- Кетчуп Mr. Ricco для гриля и шашлыка, 940 г - 7,49 (-22%).
- Кетчуп Mr. Ricco томатный, 940 г - 7,49 (-22%).
- Кетчуп Calve к мясу на углях, 350 г - 2,29 (-14%).
- Кетчуп Calve неаполитанский, 350 г - 2,29 (-15%).
- Кетчуп Calve томатный, 350 г - 2,29 (-33%).
- Кетчуп Calve c кусочками помидоров черри, 350 г - 2,29 (-18%).
- Кетчуп “Балтимор” по-флотски, 260 г - 1,19 рубля (-35%).
- Кетчуп Pikador чесночный, 300 г - 0,99 (-66%).
- Кетчуп Calve баварский первой категории, 350 г - 2,29 (-15%).
Edostvaka
Сервис Edostavka тоже порадовал акционными предложениями на кетчуп:
- кетчуп Pikador томатный, 500 г - 3,99 рубля (-25%),
- кетчуп «Готовим дома» шашлычный, 400 г - 2,59 рубля (-14%),
- кетчуп «Готовим дома» томатный с душистым перцем, 400 г - 2,59 (-14%),
- кетчуп Pikador cуперострый, 500 г - 3,99 (-25%),
- кетчуп Pikador с чесноком, 500 г - 3,99 (-25%).
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Green и “Алми”
Стоимость этого соуса также снизили в магазинах сети Green по 6 августа. Вот цены:
- кетчуп “Помидюр” шашлычный, 270 г - 1,79 рубля,
- кетчуп Heinz в ассортименте, 320 г - 4,19 ,
- кетчуп “Золотая капля” томатный, 360 г - 1,59 .
В супермаркетах и универсамах “Алми” “суперцена” на кетчуп “Томаччо” томатный, шашлычный и лечо (270 г) - 2,09 рубля.
“Корона”
На акции до 19 августа кетчуп также в магазинах торговой сети “Корона”:
- Кетчуп Mr. Ricco для гриля и шашлыка, 300 г - 2,69 рубля.
- Кетчуп АВС шашлычный, 500 г - 3,79 .
- Кетчуп “Камако” классический, высшая категория, 270 г - 1,99 .
- Кетчуп “Камако” лечо, первая категория, 270 г - 1,99 .
- Кетчуп Heinz для гриля и шашлыка, 800 г - 7,69 .
- Кетчуп “Слобода” шашлычный, 300 г - 2,89 .
- Кетчуп “Слобода” томатный, 300 г - 2,89 .
[info_b]Полный перечень кетчупа, на который в “Короне” снизили цены, - по ссылке.[/info_b]
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“Санта”, “Грошык” и Prostore
В магазинах сети “Санты” по 6 августа установили скидку на кетчуп “Помидюр” томатный и шашлычный (270 г) - 1,85 рубля. В дискаунтерах “Грошык” по 4 августа продают на акции кетчуп “Махеевъ” лечо (500 г) за 3,99 рубля.
В магазинах Prostore снизили по 5 августа цену на кетчуп “Махеевъ” томатный и шашлычный (300 г), его продают за 2,49 рубля.
Ранее Telegraf.news рассказывал о скидках на сахар в белорусских магазинах. Так, кило слуцкого и городейского сахара в дискаунтерах «Грошык» продается по 4 августа за 2,25 рубля (обычная цена на него — около 2,69 рубля).
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