До 54%. Белорусские торговые сети объявили скидки на кофе. Где купить по "чудо-цене"?

Опубликовано: 30.07.2024 13:24 , Обновлено: 30.07.2024

Погода в Беларуси в конце июля показала, что лето может быть прохладным и дождливым. В такие нетеплые дни важно согреваться. Один из способов - чашка кофе. Посмотрели, какие скидки на него установили торговые сети и где купить выгоднее всего.

“Гиппо”

Так, кофе по хорошей цене можно приобрести в интернет-магазине “Гиппо”. Вот какие товары на акции сейчас там:

кофе Dallmayr Prodomo молотый, 250 г - 16,99 рубля (-13%),

рубля (-13%), кофе Nescafe Gold растворимый сублимированный, 47,5 г - 5,99 рубля (-35%),

рубля (-35%), кофе “Жокей традиционный” молотый, 250 г - 7,89 (-13%),

(-13%), кофе “Жокей классический” молотый, 450 г - 15,99 (-16%),

(-16%), кофе Aroma Gold Espresso натуральный, жареный в зернах, 1 кг - 41,99 (-28%),

(-28%), кофе Aroma cублимированный растворимый, 140 г - 6,99 рубля (-54%),

рубля (-54%), кофе натуральный жареный в зернах Paulig Mokka, высший сорт, 500 г - 11,99 рубля (-38%),

рубля (-38%), кофе Jacobs Monarch натуральный, растворимый, сублимированный, 130 г - 13,49 (-22%),

(-22%), кофе Illy Dark Roast в зернах темной обжарки, 250 г - 31,99 (-16%),

(-16%), кофе Jardin Americano Crema, натуральный, жареный, в зернах, 1 кг - 49,99 (-23%).

Edostavka

Также скидки на этот напиток действуют в сервисе Edostavka. Вот какие цены установили:

Кофе мо­ло­тый Merrild Mellemristet 103, 500 г - 23,99 рубля (-18%), Кофе рас­тво­ри­мый Jacobs Caramel с аро­ма­том ка­ра­ме­ли, 95 г - 12,99 рубля (-13%), Кофе в зернах Jacobs Barista Editions Crema, 800 г - 27,99 (-20%), Кофе в зернах Merrild Arabica, 1 кг - 55,99 (-18%), Кофе в зернах Minges Caffe Cremano, 1 кг - 32,99 рубля (-17%).

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Green и “Санта”

В магазинах сети Green до 6 августа действует скидка на молотый кофе Dallmayr Prodomo (250 г), он продается за 17,79 рубля. Для сравнения: в сервисе Edostavka такая упаковка кофе продается за 24,24 рубля.

В магазинах сети “Санта” также до 6 августа продают следующие марки кофе по выгодной цене:

Кофе Jacobs Barista Editions Crema молотый, 230 г - 8,99 рубля, Кофе Lavazza Qualita Oro молотый, 250 г - 14,99 рубля, Кофе Jacobs Caramel растворимый, 95 г - 12,49 , Кофе Jacobs Barista Editions Italiano в зернах, 800 г - 26,99 .

“Корона”

А вот по каким сниженным ценам предложили купить кофе в магазинах сети “Корона” (акция действует до 19 августа):

кофе Carte Noire Original, жареный, в зернах, 800 г - 30,99 рубля,

рубля, кофе “Jacobs Monarch классический”, натуральный, жареные зерна, 800 г - 29,99 рубля,

рубля, кофе Jardin Americano Crema в зернах, 1000 г - 39,97 рубля,

рубля, кофе Lavazza Crema e Gusto молотый, 250 г - 15,29 рубля,

рубля, кофе Nescafe Classic натуральный, растворимый, 190 г - 15,99 ,

, кофе Nescafe Gold Barista Style растворимый, 85 г - 11,99 ,

, кофе Jardin Gold растворимый, сублимированный, 95 г - 10,79 .

[info_b]Полный перечень кофе на скидке в магазинах “Короны” можно найти здесь.[/info_b]

“Грошык” и “Копеечка”

В магазинах сети “Грошык” объявили по 4 августа “цуд-цану” (чудо-цену) на кофе Lavazza молотый (250 г) - 13,99 рубля. Также здесь можно купить кофе Jacobs Monarch растворимый (190 г) за 17,99 рубля, кофе Nescafe Gold Aroma Intenso с молотой арабикой (170 г) за 14,99 и Jacobs Monarch в зернах (800 г) за 26,49 .

В магазинах “Копеечки” по 11 августа на скидке растворимый кофе Jardin Colombia Medellin, его продают по цене 7,99 рубля за банку 95 г.

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“Алми”

В “Алми” по 31 июля на акции следующие марки кофе:

кофе Fresco в зернах, 900 г - 34,99 рубля,

рубля, кофе Lavazza Crema e Gusto молотый, 250 г - 15,49 рубля,

рубля, кофе Barbera молотый, 250 г - 6,99 ,

, кофе Fresco растворимый, сублимированный, натуральный, 190 г - 16,99 ,

, кофе Jardin Gold растворимый, 95 г - 8,98 ,

, кофе “Жокей по-восточному” молотый, 450 г - 13,29 .

Ранее Telegraf.news сообщал, что кондитерская фабрика «Спартак» снизила цены на 50% и даже больше на несколько своих товаров. Так, среди прочего по выгодной цене в фирменных магазинах производителя можно купить молочный шоколад Za Spartak с дробленым фундуком (цена — 1,49 рубля). В компании предупредили, что количества товара, на который распространяется акция, ограничено.

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