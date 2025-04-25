«Баш на баш» — Лукашенко рассказал, почему считает, что мигранты из Пакистана выгодны Беларуси

Опубликовано: 25.04.2025 18:11 , Обновлено: 26.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь подробно высказался на вызвавшую резонанс тему возможного приезда в Беларусь большого числа трудовых мигрантов, раскрыв новые детали обсуждаемых планов и заявив, что уже поручил КГБ искать тех, кто, по его мнению, «пытается пугать» белорусский народ этой темой.

Как передала его пресс-служба, главный аргумент в пользу привлечения иностранной рабочей силы — экономика. «Рожать не хотим и работаем с прохладцей. А развиваться хотим, зарплату хотим… Так всё с экономики. А без трудовых ресурсов ничего не будет», — посетовал Лукашенко.

Он конкретизировал, что заинтересованность в привлечении трудовых ресурсов существует «прежде всего в Витебскую, Могилёвскую и Гомельскую области».

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«У нас дома свободные, и в сельском хозяйстве нам нужны люди», — заявил он.

Более того, Лукашенко дал прямое поручение председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко: «Вот вам закон. В любой части мира, хоть в Африке, определяйте людей, семьи. Смотрите их, берите на учёт, предоставляйте им работу. Дайте им землю. На тех условиях и по тем законам, которые у нас сегодня существуют. Шаг влево, шаг вправо от закона — обратно на родину».

В качестве примера взаимовыгодного сотрудничества Лукашенко рассказал подробности переговоров с премьером Пакистана по Барановичскому хлопчатобумажному комбинату. По его словам, пакистанская сторона предложила поставлять сырьё и направить специалистов, чтобы «помочь» комбинату.

«Я говорю: да с удовольствием, мы создадим все условия, даже жилье построим, если вы дадите нам сырье и тех специалистов… И будем вместе работать», — поделился подробностями Лукашенко, охарактеризовав это как подход «баш на баш».

Более того, Лукашенко предложил Пакистану «войти в капитал предприятия», но этот вопрос будет решаться позже по «мере развития сотрудничества в этой сфере».

Кроме того, Лукашенко признал, что тема мигрантов «взбудоражила» общество, и увидел в этом влияние «беглых».

«КГБ поручил: посмотрите, проверьте, откуда ноги растут… Они одну такую точку в Беларуси обнаружили. Оказывается, сопляк 16-летний. Ну не он же это придумал и отсмотрел. Ему оттуда сбросили информацию сюда: ты, давай тут, крути. По-моему, в Брестской области обнаружили такую группу», — заявил он.

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По данным, озвученным Лукашенко, сейчас в Беларуси работают 85 тысяч специалистов из разных стран. Конкретно пакистанцев — «всего два десятка», и «никаких вопросов нет». В качестве позитивного примера он также привёл украинских переселенцев: «Добросовестно работают. И дети у них будут такие».

Он снова заявил, что механизм приезда будет строго контролироваться: «Мы должны выработать механизм, создать жесточайший контроль и приглашать тех, кто будет работать».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Лукашенко предложил белорусам, которые «боятся иностранцев», работать «хотя бы за двоих».

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Кроме того, он порекомендовал Польше и Литве, обеспокоившимся возможным приездом пакистанских рабочих в Беларусь, «не беситься».

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