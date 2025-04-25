«Придётся согласиться» - Лукашенко предложил белорусам, которые «боятся иностранцев», работать «хотя бы за двоих»

Опубликовано: 25.04.2025 14:14 , Обновлено: 25.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля во время доклада о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, вновь затронул вопрос привлечения в Беларусь трудовых мигрантов. После того, как во время визита премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Минск глава государство публично заявил о готовности принять в Беларуси до 150 тыс. пакистанский рабочих, эта тема вызвала горячие дискуссии, в том числе, в соцсетях.

Лукашенко заявил, что это Пакистан обратился к белорусской стороне по поводу трудовых ресурсов. “У них их в избытке, а у нас не хватает”, - пояснил президент. По его словам, с проблемой нехватки трудовых ресурсов сталкиваются многие страны и регионы, включая соседние Россию и Европейский союз.

“Естественно, как Европейский союз, Россия, так и, наверное, нам придется в ближайшем будущем согласиться на то, что у нас будут работать люди из других стран. И прежде всего стран азиатских”, - заявил Лукашенко.

В Администрации президента сообщили, что с пакистанскими партнёрами были достигнуты договорённости о выработке соответствующей программы, которая будет закреплена в межправительственном соглашении, после чего будут выработаны конкретные механизмы привлечения трудовых ресурсов.

“Чтобы не произошло так, как нас сегодня и наш народ пытаются пугать”, - пояснил Лукашенко.

В качестве одной из причин, почему белорусским властям приходится идти на такой шаг - приглашать трудовых мигрантов, президент назвал низкие показатели производительности труда в Беларуси. По его словам, они в Беларуси “в два-три раза ниже, чем в Евросоюзе”.

“Я могу по-народному сказать, непопулярно: ну если у нас кто-то боится иностранцев, надо работать тогда за троих, хотя бы за двоих. И мы в ближайшие 10-15 лет вообще не будем говорить о дефиците трудовых ресурсов,. Хотим мы этого? Не очень. Я говорю непопулярно, но откровенно”, - процитировала главу государства его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что у него “никакого страха нет”, что в Беларусь приедут работать мигранты из других стран.

“Из тысячи человек будут у нас, допустим, 60 или 100 человек иностранцев. Это нормальная практика”, - заявил политик.

Он заверил, что мигранты из разных стран будут “рассредоточены по территории Беларуси”, а также повторил высказанный ранее тезис о том, что акцент при приглашении трудовых мигрантов будет делаться на том, что заинтересовать их приезжать сразу семьями.

“А вообще у нас трудовых ресурсов в общем-то достаточно. А где не хватает, мы просветим каждого человека и возьмем его жить на самой прекрасной земле - белорусской земле. Из любой страны. Тех, кто захочет работать”, - резюмировал Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять на работу порядка 100-150 тысяч пакистанских специалистов из разных отраслей экономики и пообещал им создать “все необходимые условия”.

Лукашенко позвал на работу в Беларусь 150 тыс. пакистанцев

Эти новости спровоцировали волну обсуждения в соцсетях, настолько бурного, что МВД Беларуси пришлось выступить с официальным заявлением. В своем Telegram-канале ведомство заявило, что “миграционных потоков из Пакистана” в Республику сейчас нет, а также отчиталось об обнаружении “активных провокаторов”, которые, по информации правоохранителей, пытались “умышленно нагнетать обстановку в стране”.

«Выявлены активные провокаторы» — МВД опровергло приезд первых из 150 тыс. пакистанцев в Беларусь