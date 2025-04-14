Поедут ли в Беларусь 150 000 пакистанцев? Посмотрели, какая там средняя зарплата и чем занимаются

📊 Анализ

Опубликовано: 14.04.2025 08:57 , Обновлено: 14.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о готовности принять до 150 тысяч специалистов из Пакистана. Эта цифра прозвучала после его встречи в Минске с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Насколько реально такое приглашение и что может привлечь пакистанцев? Журналисты Telegraf.news решили разобраться.

Напомним, по информации пресс-службы Лукашенко, речь шла не просто о предложении, а о конкретной договорённости выработать «механизм приезда людей для работы в Беларуси».

Лукашенко позвал на работу в Беларусь 150 тыс. пакистанцев

«Мы окажем им соответствующую поддержку», — пообещал Лукашенко, добавив, что пакистанские рабочие «нам будут очень нужны».

При этом он уточнил, что заинтересован «прежде всего в привлечении специалистов, а не просто молодёжи», и добавил: «Лучше — семьями». Напомним, в качестве возможных мест трудоустройства он назвал три области — Витебскую, Гомельскую и Могилевскую, а также привёл пример конкретного предприятия — ОАО «Блакіт» (Барановичское ПХБО) в Брестской области, которое выразило «особую заинтересованность» и уже анализирует потребность в кадрах.

«Лучше – семьями» — Лукашенко назвал 3 области Беларуси и 1 предприятие, куда позвал на работу 150 тыс. пакистанцев

Приезжим были обещаны «такие же условия, как для белорусов», включая помощь с жильём.

А что в Пакистане? Зарплаты и работа

Теперь посмотрим, насколько привлекательным может показаться предложение для самих пакистанцев. Пакистан — страна с населением более 240 миллионов человек и своими экономическими реалиями.

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Кстати, журналисты Telegraf.news изучили сообщения в пакистанских СМИ и выяснили, как именно, по предложению премьер-министра Пакистана, будут отбирать 150 000 человек, направляемых в Беларусь.

Премьер Пакистана рассказал, кого отправят в Беларусь в числе 150 000 пакистанцев

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По данным порталов SalaryExpert и SalaryExplorer, средняя зарплата в Пакистане в 2024 году составила около 82 100 пакистанских рупий в месяц, что сегодня эквивалентно примерно 292 долларам США. Минимальная же зарплата в большинстве провинций Пакистана установлена на уровне 37 000 рупий в месяц (около 132 долларов США).

Медианная годовая зарплата оценивается примерно в $3 300. Эксперты отметили, что пакистанские зарплаты сильно зависят от отрасли, уровня образования и опыта работы. Так, среднегодовая зарплата полицейского примерно в два раза выше таковой у фармацевта ($20 000 против $10 000). Наблюдается также 3,3%-ный гендерный разрыв в оплате труда.

Крупнейшими секторами экономики Пакистана называют сельское хозяйство (особенно хлопок) и текстильную промышленность, где занята значительная часть населения. Однако страна также считается заметным игроком на рынке аутсорсинга, что предполагает наличие специалистов в сфере IT. Судя по зарплатным данным, относительно высокие доходы имеют также специалисты в здравоохранении, банковском секторе.

«Стоимость жизни» в целом оценивается ниже, чем во многих западных странах и даже в соседней Индии. Однако нужно учитывать такие факторы, как доступность и качество здравоохранения. Расходы на душу населения значительно ниже, чем во многих развивающихся странах, отметили специализированные издания.

Так, талончик на проезд в общественном транспорте Пакистана стоит в переводе 18 центов. Литр бензина — в районе доллара.

[info_b]По данным Белстата, в Беларуси средняя зарплата в «деятельности, способствующей выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению животных» составляет 1 750,4 рубля. В производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха — 1 815,7 рубля до вычета налогов. Это $563 и $584 соответственно.[/info_b]

Как видим, потенциально переезд в Беларусь может быть интересен для части пакистанского населения, особенно для тех, чьи доходы ниже среднего по стране, или для специалистов из определённых отраслей, если белорусские зарплаты для них окажутся конкурентными. План по привлечению 150 тысяч человек, безусловно, кажется амбициозным, но стоит учесть, что это не такая уж большая часть от всего населения Пакистана.