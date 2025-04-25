"Пусть успокоятся" - Лукашенко призвал поляков и литовцев "не беситься"

Опубликовано: 25.04.2025 17:00 , Обновлено: 25.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 апреля призвал поляков и литовцев "не беситься" по поводу приезда трудовых мигрантов в страну. По видению главы государства, поляки "боятся больше всего", что в Беларусь приедут пакистанцы.

“Там еще поляки наших этих беглых подначивают. Они боятся больше всего, что сюда пакистанцы приедут. Они боятся, что туда [в Польшу. - прим. ред.] пойдут эти мигранты дополнительно. Поэтому поляки и литовцы пусть успокоятся”, - сказал Лукашенко.

По его словам, из Беларуси “никакие афганцы, никакие туркмены, узбеки и таджики не уедут”, а “будут у нас жить и работать”. “Которых мы примем. Поэтому им [полякам и литовцам. - прим. ред.] беситься там не надо и наших подкручивать, чтобы они шум поднимали”, - [link href=“https://belta.by/president/view/lukashenko-posovetoval-ne-besitsja-v-polshe-i-litve-po-povodu-trudovyh-migrantov-v-belarusi-711320-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировало [/link] президента госагентство БелТА.

Фото: president.gov.by

Он также “потребовал прекратить всякие разговоры по поводу каких-то трудовых ресурсов”. “Надо эти ресурсы (которые есть в стране. - прим. ред.) заставить работать и задействовать”, - продолжил глава государства.

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Он утверждал, что в Беларусь едут работать люди из России, Литвы, Латвии, Польши. “Пусть немного, но они к нам едут, готовы работать. Смотрите на месте персонально каждую семью, каждого человека. Если вас это устраивает, принимайте на работу”, - обратился к присутствующим чиновникам Лукашенко.

“Чтобы не было крика, гвалта и шума, что мы там чужих берем. Не хотите чужих - работайте сами. Мы не настаиваем на том, чтобы приезжали из других республик”, - добавил он, сказав, что “без этого” на Витебщине не обойтись.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко также 25 апреля предложил белорусам, которые «боятся иностранцев», работать «хотя бы за двоих». Глава государства заявил, что это Пакистан обратился к белорусской стороне по поводу трудовых ресурсов. «У них их в избытке, а у нас не хватает», — пояснил он.

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