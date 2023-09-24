"Балки, стены, пол..." - Глава Минсельхоза пообещал белорусам серийные дома за 20 тыс рублей. Что о них известно?

Опубликовано: 24.09.2023 22:02 , Обновлено: 24.09.2023

Министр лесного хозяйства Александр Кулик заявил 24 сентября в эфире СТВ, что уже в конце сентября лесхозы в Беларуси начнут серийное производство деревянных домов всего за 20 тыс. рублей.

По его словам, многие белорусы просили создать серийные дома небольшого размера. “Многие приходят, говорят: 110 квадратов - большеватый домик. Вот такой домик нужен, как садовый. Мы сделали два проекта по 60 квадратов. И запускаем буквально их к концу сентября уже в серийное производство”, - утверждает чиновник.

Александр Кулик пообещал, что делать такие будут 20 лесхозов. А всего в серию пойдут 4 проекта. “Стоимость около Br20 тыс. Это балки, стропила, стены, пол, потолок. Вот такое направление мы выбрали и будем продолжать его развивать”, - признался министр.

На самом деле, ещё в марте Минлесхоз показал премьеру Головченко проекты домов из древесины, которые пообещал продавать белорусам по ценам ниже рынка. Но потом что-то пошло не так.

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После репортажей и новостей о том мероприятии и обещаний, на нем произнесенных, белорусы столкнулись с проблемой, что продавать дома им отказывались. Оказалось, что то, что показали главе правительства, юридически продавать было нельзя.

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Правда, уже в мае “дешёвые” домики появились в продаже, но без нюансов и тогда не обошлось. Оказалось, что домики дешевле не просто так. Тогда заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Владимир Креч рассказал о нюансах, с которыми столкнутся заказчики деревянных домов, которые весной осмотрел премьер Головченко, и которые Минлесхоз обещал продавать белорусам дешевле рынка.

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А в августе 2023 года в ведомстве сообщили, что министерство лесного хозяйства Беларуси решило поставить на поток производство деревянных домокомплектов, которые ещё в начале года обещали продавать белорусам по ценам, ниже рыночных. Но, как заявил 24 августа министр лесного хозяйства Александр Кулик, на данный момент на изготовление таких деревянных домов для физических лиц заключено всего 12 договоров. Не очень машстабно.

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