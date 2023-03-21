В Минлесхозе рассказали, почему не продают белорусам деревянные дома, которые обещали сделать дешевле рыночных

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Опубликовано: 21.03.2023 15:33 , Обновлено: 21.03.2023

В пресс-службе министерства лесного хозяйства сообщили 21 марта, что пока не продают белорусам те деревянные дома, что недавно показали премьеру Головченко. По словам представителей ведомства, им звонят и спрашивают, когда они появятся в продаже.

“На лесные домики - срубы из дерева - пока принимают предзаказы”, - заявили в Минлесхозе.

“Спешим успокоить взволнованных граждан: продажи домов начнутся буквально на днях. Поскольку на площадке изделия представлены от различных лесхозов со всей страны нужно небольшое время на проработку отдельных юридических вопросов”, - объяснили чиновники. Почему этого не сделали до визита главы правительства, в ведомстве не пояснили.

Там пообещали, что поручение премьер-министра о кредитовании граждан для покупки “лесных домиков” уже прорабатывается “ответственными ведомствами”. Однако не уточнили, как собираются выполнять другие получения: продавать дома с крышей и фундаментом, а не только срубы.

Ранее министерство лесного хозяйства Беларуси сообщило, что «проработало вопрос удешевления» стоимости пиломатериалов для строительства деревянных домов. Об этом заявил глава ведомства Алексей Кулик и озвучил ориентировочные цены.

В Минлесхозе назвали белорусам цены на деревянные дома, которые обещали сделать ниже рыночных

Напомним, что у главы правительства Романа Головченко возник вопрос — почему Минлесхоз предлагает только срубы и кто будет делать фундамент для них? Также в ходе осмотра оказалось, что в сумму не входит кровля.

Головченко пообещал белорусам кредиты на деревянные домики. Но те пока без фундамента и крыши