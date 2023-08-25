"Узакониваем" - Минлесхоз пообещал белорусам поставить на поток производство деревянных домов "ниже рынка"

Опубликовано: 25.08.2023 11:50 , Обновлено: 25.08.2023

Министерство лесного хозяйства Беларуси решило поставить на поток производство деревянных домокомплектов, которые ещё в начале года обещали продавать белорусам по ценам, ниже рыночных. Как заявил 24 августа министр лесного хозяйства Александр Кулик, на данный момент на изготовление таких деревянных домов для физических лиц заключено всего 12 договоров.

“Мы разработали типовые проекты, узакониваем их, чтобы они были многоразового применения. Основные элементы для строительства домов лесхозы продают на торговых площадках”, - рассказал о планах Минлесхоза его руководитель.

По его словам, на 1 июля 2023 года оборудование для производства деревянных домокомплектов, представленных широкой публике в марте этого года на площадке “Лесной домик” на Логойском тракте в Минске, закупили 19 лесхозов, а к концу года к ним планируют присоединиться ещё 6 лесхозов, передает БелТА.

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Кулик также пообещал расширить спектр предлагаемых видов домов - “с учетом спроса со стороны населения”. По его словам, ведомство уже дополнительно разработало два проекта домов, небольших по площади.

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В марте на выставке Минлесхоза были представлены модели деревянных домов, которые предлагали белорусам по цене от 55 до 100 тыс рублей “под ключ”, а премьер-министр Беларуси Роман Головченко даже пообещал белорусам на них специальные кредиты.

Между тем, в мае замминистра лесного хозяйства Владимир Креч рассказал о нюансах, с которыми столкнутся заказчики также деревянных домов. Вопросы касались, как цен, так и потребительских качеств предлагаемых домов. В частности, он заявил, что только в один из шести предложенных вариантов домов белорусы могут “заселяться и жить” сразу.

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