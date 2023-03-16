Головченко пообещал белорусам кредиты на деревянные домики. Но те пока без фундамента и крыши

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Опубликовано: 16.03.2023 15:28 , Обновлено: 08.07.2025

16 марта премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил в Минске на Логойском тракте, 55 выставочную площадку, где Минлесхоз показал модели деревянных домов, которые предложат строить белорусам по цене от 55 до 100 тыс рублей "под ключ".

По его словам, белорусам потребуется кредит, чтобы осилить такую сумму. Плюс возник вопрос - почему Минлесхоз предлагает только срубы и кто будет делать фундамент для них? Также в ходе осмотра оказалось, что в сумму не входит кровля.

«Если говорить о строительстве жилья, то надо иметь предложение законченное. Понятно, что ваше дело — это дерево, но здесь же надо и кровля, и фундамент», — поделился Роман Головченко познаниями в строительстве домов. А потом все равно похвалил Минлесхоз.

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“Первый шаг сделан. Теперь надо выполнить несколько основных задач. Первое - развить эту торговую площадку и укомплектовать ее специалистами смежных областей, чтобы производить не только срубы, но и выполнять полное возведение домов с фундаментом, отделкой”, - заявил Роман Головченко.