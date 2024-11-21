Цена за килограмм масла в Чехии выросла до 120BYN, в России - до 34BYN. А что ждать в Беларуси?

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Опубликовано: 21.11.2024 09:05 , Обновлено: 21.11.2024

Чехия, Словакия, Россия, Великобритания - в этих странах осенью один из популярных и массовых молочных продуктов вдруг стал на вес золота. Речь идёт о масле. В Чехии цены на него стали настолько астрономическими, что жители страны всё чаще устраивают шоппинг в соседней Польше, где цена недалеко ушла от Беларуси.

Чехи буквально наводнили приграничные польские магазины, в то время как политики взялись искать ответственных: кто виноват в этом скачке цен. Оно дорожает такими темпами, что публикации о нем попадают в заголовки газет, и правительству пришлось заняться этим вопросом. За год цена пачки выросла на 40%.

Чешские СМИ пестрят примерами астрономических предрождественских цен. Говорят, семейная упаковка весом 700 грамм может стоить 600 крон или… целых 25 долларов. Таким образом, килограмм масла в Чехии может стоить в магазинах в пересчете 35 долларов.

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Для сравнения, в белорусских магазинах, где производители давно уже устроили самую настоящую шринкфляцию и продают пачки по 180 и даже 160 грамм вместо 200 цена килограмма варьируется от 23 до 29 рублей в зависимости от жирности. Т.е. разница с чешскими магазинами составляет 3,5 раза.

[inf]В октябре 2023 года, по данным Национального статистического комитета, средняя цена на килограмм сливочного масла в Беларуси составляла 23,26 рубля. А в октябре 2024 года она выросла до 23,82 рубля. Таким образом, рост составил чуть более 2,4%.[/inf]

В России цены на сливочное масло тоже пошли вскачь. Только за последнюю неделю (с 12 по 18 ноября) цены на сливочное масло поднялись на 1,4%, сообщил Росстат. С начала же 2024 года цены на масло в соседней России выросли на 30,2%. А цена на килограмм масла в пересчёте на белорусские рубли составила примерно 35BYN.

В России этот продукт стал на вес золота. Почему взлетели цены и какая ситуация в Беларуси?

[inf]Впрочем, в соседней России уже который месяц фиксируют падение цен на свинину и курятину. В Беларуси же ситуация обратная. Свинина бескостная у нас в октябре 2023 года стоила, по данным Белстата, в среднем 14,48 рубля. А в октябре уже 15,21 рубля. Рост составил более 5%. [/inf]

В Польше же, согласно данным портала next.gazeta.pl, основанным на анализе цен в небольших магазинах по всей Польше, средняя цена 200-граммовой пачки сливочного масла в октябре составила 8,75 злотого (7,23 рубля и 36 рублей за кг, соответственно). Таким образом, цена на масло за год выросла на 34,8%, а за месяц – на 10,8%.

[inf]В то же время в Польше зафиксировали значительное падение цен на другие продукты. Так, сахар за год подешевел на 36,6%. Также снизились средние цены на подсолнечное масло (-7,9%), бананы (-14,4%) и картофель (-2,9%).[/inf]

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Почему подорожало масло в Европе?

Эксперты считают, что колебания цен на сливочное масло имеют циклический характер, а резкий рост - явление временное. “Такие колебания цен на сливочное масло мы наблюдаем каждые несколько лет. Они чем-то напоминают так называемые пики и спады в секторе производства свинины”, - пояснил доктор Энг. Анджей Гантнер, генеральный директор Польской федерации производителей продуктов питания (PFPŻ).

Как добавил эксперт, в прошлом году сливочное масло подешевело. В результате производители молочной продукции переключились на более прибыльные продукты, такие как сыр, что привело к сокращению поставок сливочного масла. Это привело к росту его цены. По мнению Гантнера, в первом-втором квартале 2025 года цены на сливочное масло, вероятно, начнут падать.

Плюс в Европе масло является продуктом, которым торгуют на бирже. Крупные клиенты предпочитают закупаться на будущее. Так, некоторые инвесторы покупают фьючерсные контракты на этот продукт, что еще больше повышает его цену. “Это фьючерсные сделки, при которых товары блокируются на определенный период времени, а затем перепродаются с прибылью. Это способствует дальнейшему росту цен”, - пояснил эксперт.

Что будет с ценами в Беларуси до конца 2024 года?

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) определило показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары до конца текущего года. Соответствующее постановление №68 от 5 ноября опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, рост цен на потребительные товары, которые перечислены в постановлении Совета министров Беларуси №713, по отношению к декабрю 2023 года не должен превышать для октября — 3,2%, для ноября — 3,3%, а для последнего месяца 2024 года — 3,5%. Однако речь идёт только о тех продуктах и потребительских товарах, цены на которые регулируются государством. На сегодняшний день в списке есть и масло. А остальные продукты можно посмотреть, пройдя по ссылке ниже:

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