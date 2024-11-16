На сколько могут вырасти цены до конца 2024 года? В МАРТ Беларуси установили лимит

Опубликовано: 16.11.2024 15:01 , Обновлено: 16.11.2024

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило показатели допустимого роста цен на некоторые потребительские товары до конца текущего года. Соответствующее постановление №68 от 5 ноября опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, рост цен на потребительные товары, которые перечислены в постановлении Совета министров Беларуси №713 , по отношению к декабрю 2023 года не должен превышать для октября — 3,2%, для ноября — 3,3%, а для последнего месяца 2024 года — 3,5%. Однако речь идёт только о тех продуктах и потребительских товарах, цены на которые регулируются государством. На сегодняшний день это:

говядина,

свинина,

мясной фарш,

колбасные изделия и копчёности,

сосиски и сардельки,

рыбные консервы,

молоко,

творог,

сыр,

сливочное и растительное масло,

яйца и др.

[info_b]С полным списком товаров, на которые распространяется госрегулирование, можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Напомним, по общему правилу, для повышения отпускных цен производитель должен направить в согласующие госорганы (организации) пакет документов, а те, в свою очередь, — выдать производителю решение о согласовании и сообщить об этом в МАРТ.

Затем в министерстве должны проверить поступившую информацию и выдать согласующему госоргану предписание о признании решения утратившим силу. Отменить его могут в случае, если не выполняется один из параметров, а именно:

индекс потребительских цен;

влияние на прирост индекса потребительских цен по товарам, которые занимают более 0,05% в структуре потребительских расходов населения и в отношении которых превышен определённый министерством показатель ежемесячного допустимого роста цен.

Ранее Telegraf.news писал, что МАРТ изменил порядок установления и применения регулируемых цен и тарифов. Ведомство разрешило включать расходы на транспортную упаковку и тару для перевозки для ещё одной категории товаров, а именно — товаров, максимальные цены на которые регулируются государством.

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Также мы рассказывали, что министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов анонсировал новую систему регулирования цен в Беларуси. Разработать её пообещали уже к концу этого года. По словам Богданова, целью ведомства является создание нового документа, “который будет обеспечивать справедливое ценообразование в интересах государства и народа”.

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