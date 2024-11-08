В России этот продукт стал на вес золота. Почему взлетели цены и какая ситуация в Беларуси?

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Опубликовано: 08.11.2024 17:25 , Обновлено: 08.11.2024

В России за последний год более чем на 23% подорожало сливочное масло. Если в январе 2024 года средние цены сливочного масла были на уровне 876,33 российского рубля (почти 30 белорусских) за килограмм, то в сентябре — уже 1021,91 (почти 35 белорусских). Посмотрели, что произошло с ценами на сливочное масло за год в Беларуси.

Как написал Forbes, год назад кило масла в РФ стоило 824,52 рубля (28,16 белорусского). Собеседники издания утверждают, что на это повлияли подорожавшее сырье, издержки производителей, а также растущий спрос.

“Себестоимость производства сливочного масла ощутимо выросла. За два месяца стоимость закупки сырья - молока цельного — увеличилась на 20–30%, а с начала года — вдвое”, - отметил представитель компании-производителя молочной продукции.

По информации представителя российского Национального союза производителей молока Артема Белова, за год спрос на сливочное масло в РФ вырос на 7%. Увеличились и продажи сливочного масла: по данным из государственной системы маркировки «Честный знак», с 1 января по 20 октября 2024 года реализация этого товара выросла на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Собеседники Forbes заверили, что настоящего дефицита сливочного масла в стране нет и что оно не исчезнет с полок российских магазинов. При этом в супермаркетах заметили масло в специальной защитной “антикражной” упаковке, в которой продают обычно икру.

А в конце октября в Москве двое мужчин смогли украсть 25 пачек сливочного масла. “Когда сотрудница магазина заметила факт кражи и попыталась остановить мужчин, один из фигурантов нанес женщине несколько ударов по телу, а другой угрожал ножом”, - сообщила московская прокуратура.

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В начале ноября глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин заявил, что России пришлось прибегнуть к закупке зарубежного сливочного масла из-за того, что в стране слишком много «вырезали» поголовья скота. “Сегодня в некоторых районах вырезали в 8-9 раз поголовья больше, чем было в 90-х годах прошлого века”, - передал его слова телеканал RTVI.

По информации медиа, крупные производители сливочного масла в России («Простоквашино», «Милком», «Альметьевский» и другие) начали сокращать производство сливочного масла или приостанавливать отгрузку продукции торговым сетям.

Цены на сливочное масло в Беларуси и России - сравнение

Мы решили посмотреть, за сколько сейчас можно купить сливочное масло на белорусских и российских торговых онлайн-площадках.

Так, “Мегамаркет” предложил приобрести этот товар в Москве по цене от 120 до 480 российских рублей (от 4,1 до 16,39 белорусского рубля) за пачку.

У площадки Boxberry разбежка больше: от 120 до 640 рублей (от 4,1 белорусского рубля до 21,86).

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Для сравнения - цены в белорусском сервисе Edostavka на этот же продукт.

А вот по какой стоимости продают сливочное масло в онлайн-магазине торговой сети Green.

[info_b]В сентябре 2023 года, по данным Национального статистического комитета Беларуси, средняя цена на килограмм сливочного масла в Беларуси составляла 23,1 рубля. А в сентябре 2024 года она выросла до 23,56 рубля. Таким образом, рост составил всего 1,95%. [/info_b]

Дефицит сливочного масла в Великобритании

Кстати, о дефиците этого продукта сообщили и в Великобритании. Как написал британский таблоид Daily Express, полки многих супермаркетов пустеют из-за нехватки сливочного масла. В этом году из-за дождливой погоды коровы меньше времени проводили на выпасе, а луга были затоплены после дождей, поэтому «весеннего всплеска» производства молока не произошло, сообщило медиа.

По его информации, производство молока у коров в Великобритании в этом году сократилось примерно на 1,1% из-за неблагоприятной погоды весной.

Ранее Telegraf.news писал, что глава Рыбного союза РФ Александр Панин сообщил о резком подорожании в России красной икры. По его словам, несмотря на завершение лова, цены в октябре уже выросли на 25%, а к Новому году могут подняться еще на 10%. Как утверждает специалист, это связано с ростом спроса на фоне “плохого нерыбного года”.

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