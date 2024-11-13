Эта европейская страна пообещала иностранцам зарплаты до 10000 BYN. Сколько водителям, инженерам и медсёстрам?

Опубликовано: 13.11.2024 11:05 , Обновлено: 13.11.2024

В Чехии сформировался дефицит квалифицированных работников, сообщил местный портал Poznatsvet.cz. По этой причине некоторые компании стали заманивать иностранцев зарплатами выше, чем средняя по стране.

С началом перехода Чехии из соцлагеря в капиталистическую Европу она была одной из самых богатых стран в Центральной и Восточной Европе, которые переживали такую же трансформацию. Однако ее экономика уже несколько лет находится в стагнации.

Согласно данным о средней зарплате, опубликованным консалтинговой компании Forvis Mazars, несколько лет назад средняя зарплата в Чехии - была примерно 1779 евро. Однако «медианный доход на душу населения в Чехии в последние годы составил 16,2 тыс. евро в год, что означает 1,35 тыс. евро в месяц. Тем удивительнее, что эта центральноевропейская славянская страна позвала иностранцев на куда большие оклады.

Кого из иностранцев позвали в Чехию и какие зарплаты предложили?

Так программисты могут рассчитывать почти на 68,6 тыс. крон в месяц. Что на белорусские рубли в пересчёте составляет порядка BYN 9,55 тыс. Чешские компании в первую очередь ищут экспертов по кибербезопасности.

Но не хватает в Чехии и других профессионалов. Так средний уровень зарплат инженеров и техников в промышленном секторе несколько ниже. Но специалисты, умеющие внедрять инновации в производство, получат около 50 000 крон (6,9 тыс. рублей).

Врачи зарабатывают больше – почти 58,2 тыс. крон (8 тыс рублей), а медсестры могут рассчитывать на 34 тыс. крон ( 2,77 тыс. рублей ).

Чешские компании также испытывают нехватку профессиональных водителей, что грозит нарушить цепочку поставок по всей стране. Здесь средняя зарплата составляет 54,6 тыс. крон (7,6 тыс рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, работникам каких сфер экономики в 2025 году точно можно ждать повышения зарплат, а также профессиональных надбавок. Речь, в первую очередь, о медиках и учителях.

Министр финансов рассказал, кому в Беларуси в 2025 году повысят зарплаты и надбавки