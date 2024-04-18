Депутаты согласились увеличить ежемесячную надбавку к пенсии некоторым белорусам. А кому пообещали бесплатные лекарства?

Опубликовано: 18.04.2024 08:05 , Обновлено: 18.04.2024

Депутаты белорусского парламента в среду, 17 апреля, в первом чтении приняли законопроект по вопросам ветеранов. В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, кому из белорусских пенсионеров предложили повысить ежемесячные надбавки и сколько они теперь будут получать, а также кого решили обеспечить бесплатным лечением и путёвками в санатории.

Так, по данным Минтруда, в случае, если одобренный депутатами законопроект пройдёт дальнейшее согласование, повышенные ежемесячные надбавки к пенсиям получат ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), которые имеют ордена или медали СССР:

за безупречную воинскую службу в тылу (их закон уравняет в правах с участниками ВОВ),

за самоотверженный труд в тылу.

Для первой категории ветеранов ВОВ ежемесячную надбавку к пенсии предложили увеличить с 50 до 250% минимальной пенсии по возрасту (сегодня это равнозначно увеличению с 50 до 250 рублей ). Кроме того, для них в законопроекте предусмотрено также выделение материальной помощи на оздоровление - 10 базовых величин ( сегодня это 400 рублей ), если у ветерана нет возможности отправиться в санаторий.

Для второй категории ветеранов ВОВ надбавку предложили повысить с 50 до 100% минимальной пенсии по возрасту (то есть до 100 рублей на данный момент).

«Надо начинать работать с двух лет» — Белорусам рассказали, как получать 4000 рублей пенсии. Те ответили

Повысить надбавки к пенсиям предложили также тем, кто работал в Афганистане в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года. Им предложили доплачивать 100% минимальной пенсии по возрасту (то есть плюс 100 рублей сегодня).

Кроме того, в одобренном депутатами законопроекте предусмотрены новые льготы для бывших узников фашизма:

бесплатные лекарства,

бесплатные технические средства социальной реабилитации,

бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление,

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

В Беларуси предложили снизить пенсионный возраст для ветеранов боевых действий на территории других государств

Ещё одно нововведение, прописанное в законопроекте, касается ветеранов боевых действий на территории других государств. Для некоторых из них предложили снизить пенсионный возраст - на 5 лет. В случае принятия закона на это смогут рассчитывать лица, получившие инвалидность в мирное время.

Совмин объявил о переходе к «проактивному назначению пенсий» для некоторых белорусов. Это как?

Для них также в документе прописали дополнительные льготы:

бесплатные лекарства,

бесплатные технические средства социальной реабилитации,

бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление,

бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов

Наконец, дополнительные социальные гарантии депутаты одобрили для супруг погибших военнослужащих, но только в случае, если те не вступили в повторный брак. Им предложили бесплатные лекарства и путёвки на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

Совмин установил правила лишения белорусов пенсий. Но не всех

В Беларуси предложили ужесточить требования к «ветеранам труда»

Кроме того, данный законопроект предусматривает изменение подходов по отнесению граждан к категории “ветеран труда”. Как , сообщили в Палате представителей Национального собрания Беларуси, статус “ветеран труда” предложили давать мужчинам со стажем работы 45 лет (сейчас для этого достаточно отработать 30 лет), а женщинам - со стажем 40 лет (сегодня достаточно 25 лет). При этом размер пенсии предложили увеличить.

При этом депутаты пояснили, что в стаж, как и сейчас, будут включать не только работу, но и периоды общественно значимой деятельности - учебы, службы в армии, ухода за детьми и престарелыми.

Ранее Telegraf.news сообщил, что 15 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №149 “О социальной поддержке отдельных категорий граждан”. Согласно ему, повышенные пенсии теперь смогут получить около 180 жителей Беларуси.

Лукашенко пообещал повысить пенсии 180 белорусам. Кто входит в эту категорию?