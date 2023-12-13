Совмин установил правила лишения белорусов пенсий. Но не всех

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Опубликовано: 13.12.2023 09:25 , Обновлено: 20.02.2024

Правительство Беларуси изменило правила назначения пенсий за особые заслуги перед страной. Теперь оснований для того, чтобы лишить белоруса права на такую пенсию (она, как правило, выше, чем у рядовых белорусских пенсионеров), у госорганов будет больше.

Новый перечень оснований для прекращения выплаты пенсии за особые заслуги перед страной утверждён постановлением Совмина №865 от 11 декабря, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду, 13 декабря.

До сих пор лишить гражданина права на повышенную пенсию за особые заслуги перед Беларусью могли в следующих случаях:

если пенсионера привлекали к уголовной ответственности,

за совершение действий, которые противоречат национальной безопасности,

в случае лишения госнаград,

при подаче недостоверных или необоснованных данных.

После вступления в силу нового постановления правительства к этим основаниям добавились ещё несколько:

неуважительное отношение к государственным и общественным институтам, конституционному строю,

совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности.

[info_b]Претендовать на пенсию за особые заслуги в Беларуси могут граждане, постоянно проживающие на территории страны, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет (по достижении общеустановленного пенсионного возраста) и по инвалидности (независимо от возраста).

Размер повышения за особые заслуги определяется Комиссией в каждом конкретном случае с учетом заслуг гражданина, которому устанавливается пенсия. Максимальный размер повышения за особые заслуги - 250% от минимального размера пенсии по возрасту.[/info_b]

По новым правилам, Министерство труда будет дважды в год - в июне и декабре - запрашивать информацию по получателям повышенных пенсий, а саму процедуру назначения такой пенсии также несколько подкорректировали.

Отметим, что пенсию за особые заслуги в Беларуси положена следующим категориям лиц:

Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда;

гражданам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами «За службу Родине» трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней;

гражданам, награжденным тремя и более орденами Республики Беларусь и (или) СССР;

женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из следующих госнаград СССР или Республики Беларусь: орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня»;

гражданам, удостоенным почетных званий Республики Беларусь, БССР или СССР (народный, заслуженный);

лауреатам Государственных премий Республики Беларусь, БССР, Ленинской и Государственной премий СССР;

гражданам, занимавшим высшие государственные должности Республики Беларусь, членам Правительства Республики Беларусь, председателям облисполкомов и Минского горисполкома – после прекращения ими работы в должности, по которой они представлены к установлению пенсии;

победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы.

Ранее Телеграф сообщил, что министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила, что в бюджете на 2024 год предусмотрен рост выплат в ФСЗН на 15%. И это с учётом перерасчётов социальных пособий, пенсий и детских выплат.

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