Совмин установил правила лишения белорусов пенсий. Но не всех
Правительство Беларуси изменило правила назначения пенсий за особые заслуги перед страной. Теперь оснований для того, чтобы лишить белоруса права на такую пенсию (она, как правило, выше, чем у рядовых белорусских пенсионеров), у госорганов будет больше.
Новый перечень оснований для прекращения выплаты пенсии за особые заслуги перед страной утверждён постановлением Совмина №865 от 11 декабря, которое было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду, 13 декабря.
До сих пор лишить гражданина права на повышенную пенсию за особые заслуги перед Беларусью могли в следующих случаях:
- если пенсионера привлекали к уголовной ответственности,
- за совершение действий, которые противоречат национальной безопасности,
- в случае лишения госнаград,
- при подаче недостоверных или необоснованных данных.
После вступления в силу нового постановления правительства к этим основаниям добавились ещё несколько:
- неуважительное отношение к государственным и общественным институтам, конституционному строю,
- совершение административных правонарушений против порядка управления, общественного порядка и общественной нравственности.
[info_b]Претендовать на пенсию за особые заслуги в Беларуси могут граждане, постоянно проживающие на территории страны, получающие пенсию по возрасту, за выслугу лет (по достижении общеустановленного пенсионного возраста) и по инвалидности (независимо от возраста).
Размер повышения за особые заслуги определяется Комиссией в каждом конкретном случае с учетом заслуг гражданина, которому устанавливается пенсия. Максимальный размер повышения за особые заслуги - 250% от минимального размера пенсии по возрасту.[/info_b]
По новым правилам, Министерство труда будет дважды в год - в июне и декабре - запрашивать информацию по получателям повышенных пенсий, а саму процедуру назначения такой пенсии также несколько подкорректировали.
Отметим, что пенсию за особые заслуги в Беларуси положена следующим категориям лиц:
- Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда;
- гражданам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами «За службу Родине» трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» трех степеней;
- гражданам, награжденным тремя и более орденами Республики Беларусь и (или) СССР;
- женщинам, родившим и воспитавшим девять и более детей и награжденным одной из следующих госнаград СССР или Республики Беларусь: орденом Матери, медалью «Медаль материнства», орденом «Материнская слава», орденом «Мать-героиня»;
- гражданам, удостоенным почетных званий Республики Беларусь, БССР или СССР (народный, заслуженный);
- лауреатам Государственных премий Республики Беларусь, БССР, Ленинской и Государственной премий СССР;
- гражданам, занимавшим высшие государственные должности Республики Беларусь, членам Правительства Республики Беларусь, председателям облисполкомов и Минского горисполкома – после прекращения ими работы в должности, по которой они представлены к установлению пенсии;
- победителям и призерам Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы.
Ранее Телеграф сообщил, что министр труда Беларуси Ирина Костевич заявила, что в бюджете на 2024 год предусмотрен рост выплат в ФСЗН на 15%. И это с учётом перерасчётов социальных пособий, пенсий и детских выплат.
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