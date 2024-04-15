Лукашенко пообещал повысить пенсии 180 белорусам. Кто входит в эту категорию?

Опубликовано: 15.04.2024 19:30 , Обновлено: 15.04.2024

В понедельник, 15 апреля, Александр Лукашенко подписал указ №149 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Согласно ему, повышенные пенсии теперь смогут получить около 180 жителей Беларуси.

В пресс-службе президента сообщили, что “документ принят в целях недопущения ограничения пенсионных прав постоянно проживающих в Беларуси граждан”.

Согласно Указу, теперь при формировании стажа для назначения пенсии будет учитываться период военной службы на территориях Латвийской и Эстонской ССР, которые раньше входили в состав Советского Союза. В пресс-службе Александра Лукашенко отметили, что “это позволит увеличить размеры пенсий примерно для 180 белорусских граждан”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, кому из работающих за рубежом будет начисляться стаж для получения пенсии на территории нашей страны.

Согласно ст. 51 Закона «О пенсионном обеспечении», в стаж работы включаются периоды, в том числе и те, когда сотрудник был за границей, если всё это время он уплачивал обязательные взносы в Фонд социальной защиты населения. То есть, если человека отправили в зарубежную командировку на долгое время, а работодатель исправно делал за него выплаты в ФСЗН, беспокоиться о пенсии не стоит.

В Минтруда рассказали, может ли белорус претендовать на пенсию, если долгое время жил за границей