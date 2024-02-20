Совмин объявил о переходе к «проактивному назначению пенсий» для некоторых белорусов. Это как?

Опубликовано: 20.02.2024 12:06 , Обновлено: 20.02.2024

В обновлённой программе деятельности правительства Беларуси заявлен переход к "проактивному назначению пенсий" для отдельных категорий белорусов. Соответствующие инструкции для Министерства труда и соцзащиты и Министерства здравоохранения Совет министров Беларуси прописал в своём постановлении №105, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 20 февраля.

В новой редакции программы деятельности на ближайший год законодатели прописали, что Министерство труда и соцзащиты в 2023 году должно было “обеспечить поэтапный переход к назначению пенсий в проактивном режиме”. Для этого ведомство обязали оцифровать сведения о трудовом стаже и заработке белорусов за периоды работы до 1 января 2003 года. Всё это делалось для того, что пенсии белорусам можно было начислять на основе данных индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования.

[info_b]Под “проактивным режимом” назначения пенсий чиновники, как правило, понимают процедуру назначения пенсий без заявления самого получателя, то есть обращаться в какие-либо госучреждения и собирать горы справок в этом случае человеку не нужно.[/info_b]

Теперь же переход к проактивному режиму объявили и для получателей пенсий по инвалидности и социальных пенсий отдельным категориям граждан. Ввести беззаявительную процедуру назначения этих видов пенсий на основании сведений, получаемых в электронном виде в режиме реального времени из ведомств, подчиненных Министерству труда и соцзащиты и Министерству здравоохранения, Совмин поручил в течение 2024–2025 годов.

Кроме того, в постановлении Совмина прописали задачи правительства на ближайшие два года по обеспечению “стабильного роста заработной платы” в Беларуси. Перед министрами, руководителями государственных комитетов и концернов, а также председателями облисполкомов и Минского горисполкома поставили задачу в течение 2024–2025 годов сократить разрыв номинальной начисленной среднемесячной зарплаты в коммерческих организациях сферы производства “до уровня не менее 85% от среднемесячной зарплаты, сложившейся по соответствующему виду экономической деятельности за базовый период”.

Напомним, с 2024 года в Беларуси ввели ряд значимых изменений в вопросах социального обслуживания и социальных выплат, включая трудовые пенсии. В частности, многих белорусских пенсионеров решили перевести на выдачу пенсий на банковские карты или через банки.

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Ещё одно изменения коснулось получателей пенсий за особые заслуги перед страной. По решению правительства был расширен перечень оснований для лишения белорусов права на такую пенсию (она, как правило, выше, чем у рядовых белорусских пенсионеров).

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