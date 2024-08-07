Как избавить черноплодную рябину от вяжущего вкуса? Нашли вкусный рецепт компота, который укрепит иммунитет

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Опубликовано: 07.08.2024 09:13 , Обновлено: 23.10.2024

Черноплодная рябина растёт в саду многих белорусов, но из-за терпкого вкуса, который не всем по нраву, остаётся недооценённой ягодой. Однако её плоды являются настоящим кладезем полезных витаминов, которыми можно укрепить иммунитет с наступлением холодов. Рассказываем, почему черноплодку стоит включить в свой рацион и что делать, чтобы она не вязала язык.

В чём польза черноплодной рябины?

Черноплодная рябина – многими недооценённая ягода. Наши бабушки готовили из неё соки, сиропы и настойки, которые предлагали пить перед зимой и во время простуды. И это неспроста. Черноплодка богата множеством питательных веществ и известна своим иммуноукрепляющим действием.

В первую очередь черноплодная рябина содержит много витамина С и витаминов группы В , необходимых для правильного функционирования нервной системы. Также она содержат большое количество минералов, таких как калий, кальций и магний.

Витамина P , который является антиоксидантом, в черноплодной рябине в 2 раза больше, чем в черной смородине, и в 20 раз больше, чем в апельсинах и яблоках.

Кроме того, черноплодка богата йодом . В ней его содержание в 4 раза выше, чем в землянике, крыжовнике и малине. Содержащиеся в черноплодной рябине пектины выводят из организма тяжелые металлы и радиоактивные вещества, а также удерживают и выводят различные виды патогенных микроорганизмов.

А ещё черноплодка помогает функционированию кишечника и способствуют укреплению стенок кровеносных сосудов.

[info_b]Плоды черноплодной рябины полезно употреблять при многих заболеваниях. Например, при гипертонии, атеросклерозе и болезни глаз . Некоторые ученые даже полагают, что они могут снизить риск развития рака.[/info_b]

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Как избавить ягоду от терпкого и вяжущего вкуса?

Ягоды черноплодной рябины прекрасно подходят для различных консерваций. Самый простой способ их использования – приготовить сок. Единственной проблемой может стать терпкий и вяжущий язык вкус ягод. Это одна из причин из-за которых многие не любят употреблять черноплодную рябину в сыром виде. К счастью, есть простой способ избавиться от этой проблемы. Просто положите ягоды в морозильную камеру за несколько часов до готовки. Благодаря этому они станут намного вкуснее.

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Как приготовить компот из черноплодной рябины?

Ингредиенты:

1/2 кг плодов черноплодной рябины

1/2 кг сахара

Приготовление:

Замороженные плоды поместите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения (стоит добавить листья вишни или чёрной смородины). Оставьте все это накрытым на 24 часа, а затем процедите черноплодную рябину через марлю в сито. В полученный сок добавьте сахар и еще раз вскипятите. Когда сахар растворится, разлейте сок по чистым стерилизованным бутылкам.

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