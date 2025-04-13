Зачем считать до 5? Шеф-повар раскрыл секрет правильной подготовки и жарки шашлыка и овощей на гриле

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Опубликовано: 13.04.2025 14:07 , Обновлено: 14.04.2025

В Беларусь, пускай и не стремительно, но идёт настоящая весна. Березовый лёд снова превратился в сок, а апрельские сугробы снега сменились кострами собранных на субботнике листьев. Синоптики же обнадежили не просто приближением плюсовой температуры, но и небывалой "жарой" до +20°C. А это значит, что наступает пора ароматного шашлыка на дачах и в деревне.

Тем более стоит обратить внимание на советы, которые раскрыл британский шеф-повар. Кто-то предпочитает весенний шашлык и колбаски на гриле. Но по словам кулинарного эксперта, даже обычные овощи, такие как капуста, при правильном подходе можно превратить в аппетитное блюдо для барбекю.

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“Все дело в температуре” - Как опеределить?

В беседе с Express.co.uk Майк Рид, кулинарный директор ресторана Rare, рассказал: “Все дело в контроле температуры - чтобы научиться готовить барбекю, сначала нужно научиться управлять жаром. Если вы готовите на углях или дровах, обязательно дайте им остыть, прежде чем готовить на них”.

“В зависимости от того, как долго вы можете держать руку над мангалом с углямии, определяется и необходимая температура: одна секунда - самый большой жар, а пять секунд - самый слабый”, - рассказал шеф.

По словам Майка Рида, и мясо, и овощи, как правило, любят высокую температуру. Однако есть хорошее правило: чем выше содержание жира в мясе, тем большую температуру оно любит.

Например, стейк рибай или шея выдерживают гораздо более высокую температуру, чем нежирные куски (филе или окорок), которые предпочитают температуру ниже. Так что перед приготовлением воспользуйтесь советом и с помощью руки над мангалом проверьте, подходит жар для вашего мяса и овощей.

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“С овощами на гриле - есть большая разница между подгоревшими и обуглившимися”, - сказал Майк.

Шеф пояснил, что обугленные на вид овощи на гриле, не означают, что их испортили. “В овощах так много натуральных сахаров, что они блестят и обугливаются, когда их готовят на сильном жаре. Продолжайте поливать, переворачивать и наблюдайте, как скучная капуста превращается в подрумянившуюся, вкусную и красивую хрустящую корочку”, - рассказал повар.

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А что с маринадом?

Майк напомнил, что для идеального вкуса не стоит забывать о правильных маринадах и заправках. И тут он посоветовал готовить свои. Основной для них могут стать растительное масло и специи.

Шеф-повар напомнил, что нежирное мясо обязательно надо замариновать до жарки на мангале. Для этого пойдет простая вода с солью плюс специи. Замачивание белого мяса позволит ему во время жарки не стать слишком жёстким. Структура мяса будет мягкой, а само оно сочным.

Впрочем, Майк Рид поделился своим рецептом маринада. И там водой даже не пахнет. Зато много специй.

Рецепт маринада для тандури от британского шефа:

Четыре столовые ложки греческого йогурта,

Одна чайная ложка гарам масала (не пугайтесь, эту специю легко заменить любой для шашлыка и добавить немного корицы),

Четыре столовые ложки сливок,

Две столовые ложки паприки,

Одна чайная ложка порошка чили,

Одна чайная ложка молотого тмина,

Две столовые ложки лимонного сока,

Две столовые ложки растительного масла,

Одна чайная ложка соли,

Половина чайной ложки куркумы,

Одна столовая ложка томатного пюре,

Четыре измельченных зубчика чеснока,

Две чайные ложки имбиря, очищенного и мелко натертого на терке.

Все это просто добавьте в блендер и взбейте в однородную массу. Затем обваляйте куски мяса и дайте время напитаться ароматами.

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