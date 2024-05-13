Этот овощной шашлык покорит любого. Как приготовить маринад?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 13.05.2024 08:15 , Обновлено: 12.05.2024

Овощной шашлык, как и мясной, идеально подойдет для майских посиделок. Нанизайте на шампуры разноцветные перцы, кабачки, а также красный и белый лук. Затем смажьте все маринадом — и здоровый вариант блюда с гриля готов.

Ингредиенты:

1 кабачок;

1 красный перец;

1 жёлтый перец;

1 зелёный перец;

1 маленькая белая луковица;

1 небольшая красная луковица.

Собираетесь в лес на шашлыки? Не забудьте про это, чтобы не получить штраф 1200 рублей

Для маринада:

3 столовые ложки оливкового или растительного масла;

2 чайные ложки сушеного чеснока;

1 чайная ложка сладкой паприки;

1 чайная ложка копченой паприки;

соль и перец.

Способ приготовления

Вымойте все овощи, затем нарежьте кабачки и лук ломтиками, а перец - довольно крупными квадратами.

Поочередно нанизывайте овощи на шампуры, а лучше деревянные шпажки, пока не используете все ингредиенты.

Приготовьте маринад в миске: добавьте сладкую паприку, копченую паприку, чеснок, соль и перец в масло или растительное масло и перемешайте все вместе. Нанесите маринад на овощи и отложите на несколько минут.

Готовьте овощи на гриле на медленном огне около получаса, время от времени поворачивая шампуры или шпажки.

Ранее Telefraf.news собрал для вас пять рецептов маринада для шашлыков для того, чтобы сделать выходные вкусными и запоминающимися.

Как приготовить идеальный маринад для шашлыка? Эти 5 рецептов удивят своей простотой