Как сделать салат из арбуза? Вам понадобится еще соль и сыр

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Опубликовано: 04.07.2024 19:54 , Обновлено: 04.07.2024

Летом свежие ягоды, фрукты и овощи вытесняют со стола на пикниках и загородных вылазках привычные шашлыки и прочие тяжёлые для желудка продукты. Однако, любой продукт, даже самый любимый, в скором времени приедается. Такая участь, наверняка, постигнет и главную летнюю ягоду - арбуз. А между тем, это богатый витаминами продукт, который летом способен заменить и мороженое, и прохладительные напитки. Чтобы продлить "жизнь" этой ягоды в вашем летнем меню, предлагаем попробовать арбуз в неожиданной форме - в виде лёгких салатов.

Своими фирменными рецептами с арбузом в качестве главного ингредиента с американским изданием The Press Democrat поделились два шеф-повара Дэн Кедан и Джош Сильверс.

Салат из арбуза и феты

Ингредиенты на 6 порций:

арбуз, нарезанный кубиками,

1 стакан сыра фета, нарезанного кубиками,

сок половины лайма или лимона,

2 чайные ложки измельченного маринованного халапеньо,

1-2 горсти свежей рукколы

щепотка соли и молотого черного перца.

Все ингредиенты следует смешать в большой миске и заправить соком лайма или лимона. Шев-повора рекомендовали также добавить щепотку сахара, если арбуз попался не очень сладкий. Подавать к столу сразу же после приготовления.

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Салат из арбуза и помидоров

Ингредиенты на 6 порций:

5 небольших помидоров, нарезанных дольками,

300-500 г помидоров черри, разрезанных пополам,

3 початка кукурузы, обжаренных на гриле,

арбуз, нарезанный крупными кубиками,

1 маринованный чили,

1 тонко нарезанной редиски,

2 стакана феты, нарезанной кубиками,

1 небольшой пучок базилика,

1 пучок мяты,

2 стакана маринованной клубники (рецепт приготовления указан ниже),

2 чайные ложки соли,

1/2 ч.л. перца.

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Все ингредиенты следует смешать в большой миске и аккуратно перемешать. Шеф-повара рекомендовали пробовать салат на вкус и, ориентируясь на собственные предпочтения, по мере необходимости добавлять больше соли и перца.

Как приготовить клубничный винегрет от американских шеф-поваров?

Для того, чтобы получить 2 стакана клубничного винегрета, необходимого для рецепта арбузного салата, следует приготовить следующие ингредиенты:

1 стакан нарезанной кубиками клубники,

2 лимона, очищенных и выжатых,

1/2 стакана белого винного уксуса,

1 столовая ложка меда,

10 листьев мяты,

1 чайная ложка соли,

1,5 стакана легкого растительного масла.

Все ингредиенты, кроме масла, необходимо смешать в блендере и пюрировать. Не выключая блендер, медленно вливать масло, пока заправка не превратится в эмульсию.

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