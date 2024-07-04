Как сделать салат из арбуза? Вам понадобится еще соль и сыр
Летом свежие ягоды, фрукты и овощи вытесняют со стола на пикниках и загородных вылазках привычные шашлыки и прочие тяжёлые для желудка продукты. Однако, любой продукт, даже самый любимый, в скором времени приедается. Такая участь, наверняка, постигнет и главную летнюю ягоду - арбуз. А между тем, это богатый витаминами продукт, который летом способен заменить и мороженое, и прохладительные напитки. Чтобы продлить "жизнь" этой ягоды в вашем летнем меню, предлагаем попробовать арбуз в неожиданной форме - в виде лёгких салатов.
Своими фирменными рецептами с арбузом в качестве главного ингредиента с американским изданием The Press Democrat поделились два шеф-повара Дэн Кедан и Джош Сильверс.
Салат из арбуза и феты
Ингредиенты на 6 порций:
- арбуз, нарезанный кубиками,
- 1 стакан сыра фета, нарезанного кубиками,
- сок половины лайма или лимона,
- 2 чайные ложки измельченного маринованного халапеньо,
- 1-2 горсти свежей рукколы
- щепотка соли и молотого черного перца.
Все ингредиенты следует смешать в большой миске и заправить соком лайма или лимона. Шев-повора рекомендовали также добавить щепотку сахара, если арбуз попался не очень сладкий. Подавать к столу сразу же после приготовления.
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Салат из арбуза и помидоров
Ингредиенты на 6 порций:
- 5 небольших помидоров, нарезанных дольками,
- 300-500 г помидоров черри, разрезанных пополам,
- 3 початка кукурузы, обжаренных на гриле,
- арбуз, нарезанный крупными кубиками,
- 1 маринованный чили,
- 1 тонко нарезанной редиски,
- 2 стакана феты, нарезанной кубиками,
- 1 небольшой пучок базилика,
- 1 пучок мяты,
- 2 стакана маринованной клубники (рецепт приготовления указан ниже),
- 2 чайные ложки соли,
- 1/2 ч.л. перца.
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Все ингредиенты следует смешать в большой миске и аккуратно перемешать. Шеф-повара рекомендовали пробовать салат на вкус и, ориентируясь на собственные предпочтения, по мере необходимости добавлять больше соли и перца.
Как приготовить клубничный винегрет от американских шеф-поваров?
Для того, чтобы получить 2 стакана клубничного винегрета, необходимого для рецепта арбузного салата, следует приготовить следующие ингредиенты:
- 1 стакан нарезанной кубиками клубники,
- 2 лимона, очищенных и выжатых,
- 1/2 стакана белого винного уксуса,
- 1 столовая ложка меда,
- 10 листьев мяты,
- 1 чайная ложка соли,
- 1,5 стакана легкого растительного масла.
Все ингредиенты, кроме масла, необходимо смешать в блендере и пюрировать. Не выключая блендер, медленно вливать масло, пока заправка не превратится в эмульсию.
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