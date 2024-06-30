Может остановиться сердце. Этим белорусам категорически нельзя есть арбузы. А кому можно, но чуть-чуть?

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Опубликовано: 30.06.2024 13:13 , Обновлено: 30.06.2024

Арбуз – одна из самых любимых летних ягод среди белорусов. Сезон их уже наступает, цены в магазинах снизились с диких 4,5-5 рублей до 2,9-3,5 рублей за килограмм. Это ещё не очень дёшево, но свидетельствует о скором приближении настоящего ценопада. Впрочем, некоторым белорусам арбузы категорически не рекомендуются, узнали почему. И это не только люди с аллергией на арбузы, но и те, кто борется с различными недугами.

И хотя сочные арбузы, несомненно, эффективно утоляют жажду, а благодаря тому, что они на 90% состоят из воды, являются идеальным выбором для поддержания гидратации организма, противопоказания тоже есть.

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Кому нельзя есть арбуз?

Людям с диабетом следует есть арбузы в умеренных количествах. Хотя его гликемический индекс (ГИ) низкий, гликемическая нагрузка у ягод высокая. Поэтому арбуз может быть частью сбалансированной диеты, которая, однако, должна учитывать общее потребление углеводов в плане питания. Без этого может произойти резкое повышение уровня сахара в крови, что может быть опасно при диабете.

Людям с непереносимостью фруктозы , которым трудно переваривать этот сахар, также следует ограничить потребление большого количества арбузов. В противном случае им следует ожидать неприятных симптомов со стороны пищеварительной системы, таких как боль в животе, метеоризм, тошнота или диарея.

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Хотя арбуз, который на 90% состоит из воды, людям, страдающим заболеваниями почек , следует с ним быть осторожными. Все дело в содержащемся в этих ягодах калии, который больные почки не могут эффективно выводить из организма. Избыток калия, в свою очередь, может привести к гиперкалиемии и, как следствие, даже к остановке сердца.

[inf]Важно отметить, что арбузы богаты ликопином, который является сильным антиоксидантом. Однако стоит знать, что он может взаимодействовать с алкоголем, сильно нагружая печень . Поэтому людям, злоупотребляющим алкоголем, также следует быть осторожными с арбузами.[/inf]

Всем же, кому арбузы есть можно, помните, что эти ягоды также богаты витамином С, который поддерживает иммунную систему. Благодаря витамину А арбуз хорошо влияет на кожу и глаза, а содержащиеся в нем магний и калий помогают правильному функционированию мышечной и нервной систем.

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