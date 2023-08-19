Любите арбузы? Врачи рассказали, кому нельзя есть эту ягоду

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Опубликовано: 19.08.2023 14:26 , Обновлено: 30.06.2024

Медики пояснили, кому арбузы противопоказаны: употребление этой ягоды может усугубить некоторые заболевания и ухудшить состояние организма.

При каких состояниях и болезнях нельзя есть арбуз?

с арбузами нужно быть осторожными, в первую очередь, людям больным сахарным диабетом, а также страдающим повышенной отечностью;

при нарушениях оттока мочи;

при мочекаменной болезни - мочегонное действие арбуза может погнать камни и вызвать приступ;

при колите, диарее, других обострениях болезней ЖКТ;

при заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе;

при заболеваниях сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;

при аденоме предстательной железы;

в послеоперационных спаечных процессах.

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Сколько арбуза можно съедать за день

Для здоровых людей летняя ягода очень полезна, так как она содержит вещества, препятствующие камнеобразованию, оказывают тонизирующий эффект на организм.

При этом медики советуют ограничивать себя в лакомстве. За день максимальное количество для человека со здоровыми почками - один килограмм, а для ребенка младшего возраста - втрое меньше. Если вы чувствуете, что ягода слишком сильно “мочегонит”, уменьшите эту дозу.

В чем польза ягоды?

Арбуз, несмотря на сладкий вкус, низкокалориен - всего 38 ккал/100 грамм. Дело в том, что ягода на 92-93% состоит из воды. Зато остальное - очень полезные вещества:

витамин А - важный антиоксидант, который полезен для зрения;

витамины В1 и В6 - они участвуют в обменных процессах;

нормализуют функции нервной системы;

витамин Е - еще один сильный антиоксидант, который особенно важен для репродуктивной функции;

витамин В9 - фолиевая кислота, полезна для когнитивных функций;

витамин С – антиоксидант, который укрепляет стенки сосудов и повышает иммунитет.

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