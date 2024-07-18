Как приготовить кабачки фри? Этот рецепт у вас спросят даже те, кто не любит этот овощ

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Опубликовано: 18.07.2024 09:56 , Обновлено: 18.07.2024

Найти тех, кто не любил бы картофель фри, не так-то просто. Этот гарнир легко готовится дома и прекрасно сочетается со многими блюдами. Однако мало кто знает, что по подобному принципу можно приготовить и кабачок. Кабачки фри - это более лёгкая альтернатива картофелю, и она имеет все шансы стать лучшей летней закуской. Как их приготовить?

Кабачки фри по этому рецепту получаются хрустящими снаружи и сочными внутри. Они намного легче классического картофеля фри и идеальны на вкус в качестве дополнения к ужину, например, к яичнице. Это блюдо стоит подавать с любимым соусом. Лучше всего подойдут сливочный или чесночный. Они также будут иметь прекрасный вкус с томатной сальсой или даже с пастой из авокадо.

Рецепт таких кабачковых палочек очень прост, и благодаря сухарям и панировке из пармезана блюдо получается аппетитным и достойным даже праздничного стола.

Как приготовить кабачки фри?

Ингредиенты:

2 небольших молодых кабачка,

2 яйца,

1 столовая ложка сливок,

2 небольших зубчика чеснока,

2 полные столовые ложки пармезана,

панировочные сухари,

соль, смесь перцев

оливковое масло

Приготовление:

Вымойте кабачки и нарежьте их длинными кусочками примерно длиной и толщиной с мужской палец. Переложите в миску и добавьте немного соли. Перемешайте и отставьте в сторону, пока кабачки слегка не станут мягкими. Когда кабачки пустят сок, аккуратно обсушите их на бумажном полотенце. Разбейте яйца в миску, добавьте сливки и прессованный чеснок. Высыпьте панировочные сухари на тарелку большего размера, добавьте тёртый пармезан, немного чёрного перца, сладкий и острый перец. Тщательно перемешайте. Сначала обваляйте кусочки кабачков во взбитом со сливками и чесноком яйце, затем в панировочных сухарях с пармезаном и специями. Подготовьте противень и положите на него бумагу для выпечки. Слегка смажьте его оливковым маслом и разложите палочки кабачков. Разогрейте духовку до 200 градусов с функцией конвекции. Выпекайте около 20 минут. Во время запекания палочки можно переворачивать.

Ранее Telegraf.news писал о том, что блюда из кабачков всё чаще штурмуют рацион белорусов летом, что не удивительно. Эти нежные и ароматные овощи совсем нетрудно вырастить на собственной грядке, а в разгар сезона прилавки магазинов буквально ломятся от обилия соблазнительных кабачков любого сорта.

Если вы находитесь в поиске вкусных рецептов с кабачком, то попробуйте запечь кабачок с фаршем. Это блюдо станет великолепным вариантом для сытного ужина и накормит всю семью.

С этим рецептом семья перестанет отказываться от ваших кабачков. Блюдо станет хитом в летний сезон