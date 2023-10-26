Белорусы стали есть меньше мяса и больше субпродуктов. А что с рыбой? И что происходит?

📊 Анализ

Опубликовано: 26.10.2023 10:11 , Обновлено: 26.10.2023

Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал данные по потреблению белорусами различных видов продуктов за период январь-сентябрь 2023. Оказалось, что пищевые предпочтения кое в чем изменились.

Согласно данным Белстата, за девять месяцев 2023 года в стране упали объемы продаж говядины сразу на 25,4%. Белорусы также купили меньше птицы на 6,2%, свинины – на 2,7% и на 16,7% меньше мясных консервов.

Видно, чтобы компенсировать снижение потребление мяса жители Беларуси сразу на 8,1% увеличили покупку мясных субпродуктов.

[info_b]Кстати, ещё в 2021 году в министерстве антимонопольного регулирования и торговли расширили список социально значимых продуктов именно за счёт мясных субпродуктов. А уже в 2022 году проявилась тенденция снижения потребления мяса. За январь-сентябрь прошлого года жители страны меньше купили говядины — на 25,4%; свинины — 6%; мяса птицы — на 3,6%.[/info_b]

Не самая лучшая ситуация и с рыбой. Ее белорусы приобрели за январь-сентябрь на 7,4% меньше. Зато сразу на 38,8% выросли продажи ракообразных, моллюсков и икорных изделий. Да и объем проданных консервов с рыбой увеличился на 2,2%, сообщил сайт ФПБ.

Почему в Беларуси покупают все меньше мяса?

Белстат ведёт статистику потребления не в рублях, а конкретных тоннах и килограммах. А это значит, что исключается влияние колебания цен.

Причина снижения продаж продуктов может быть несколько. И одна из них - самая простая. Население страны уменьшается который год, а значит и количество едоков тоже.

Согласно данным Белстата, на 1 января 2023 года белорусов стало на 54 907 человек меньше, чем было на 1 января 2022 года. А за 2021 год жителей Беларуси стало меньше на 94,1 тыс. Но такое снижение на 0,6-1% в год не может полностью покрыть потери в продажах.

Естественно, на потребление могла бы повлиять и инфляция. Но данные Белстата говорят, что цены изменились незначительно. За год говядина бескостная выросла в цене с 19 до 20,51 рубля. Свинина бескостная с 14,25 до 14,45 рубля. Курица с 5,63 до 6,08 рубля.

Кто-то мог бы предположить, что дело в падении доходов жителей Беларуси, но и тут статистика Белстата не подтверждает. Согласно ей, реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси за январь — август выросли сразу на 5,1% по сравнению с 2022-м годом.

Остаётся ещё подумать на дефицит. Но и тут МАРТ уже не раз заявлял, что в Беларуси все полки полны, а уж курицы свинины и говядины и подавно валом во всех магазинах.

В МАРТ отвергли сообщения о дефиците тушек птицы и говядины в Беларуси

Что приготовить из субпродуктов

Кстати, если вы покупаете субпродукты или, иначе говоря, ливер, печень, сердце, почки можно приготовить очень быстро. Причем блюда получатся отменные.

Мы собрали несколько простых рецептов, не требующих длительного вымачивания и многоэтапной термообработки. Кстати, в польские ресторанах эти блюда — топовое меню.

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