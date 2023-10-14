Как запечь курицу, чтобы была сочной внутри и с корочкой снаружи? Вам понадобится один ингредиент

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Опубликовано: 14.10.2023 08:20 , Обновлено: 13.10.2023

Вы планируете запечь курицу на ужин и понятия не имеете, что делать, чтобы она не получилась сухой, как чипсы? Сегодня мы расскажем вам секрет удивительно сочного и цельного мяса. Успех начинается с маринада — самый важный ингредиент начинается с буквы «п», но можно заменить на "м" с "у". Хватит алфавита, давайте разбираться!

Курятина – мясо, которое белорусы чаще всего покупают, и этому нет причин удивляться. Раньше оно было значительно дешевле той же свинины. И хотя теперь это не так (за бескостное куриное филе в гастрономах уже просят 13 рублей, и это при цене за лопаточную свинину по 12! ), жители по инерции идут в магазины за курицей. Впрочем, неразделанные тушки стоят по 6-7 рублей за кг. А голень и того меньше - 5,5 рубля.

Можно ли есть мясо, на котором появились серые и белые пятна после заморозки?

Да и надо же какое-то разнообразие в рационе. Куриное мясо относительно и легко обрабатывается. Но надо знать парочку правил.

Курицу очень легко пересушить и потерять вкус, особенно при запекании, но и с этим есть способы справиться. Если вы хотите, чтобы запеченная курица всегда была сочной и ароматной внутри, но с корочкой снаружи, лучше всего начать готовить ее накануне и положить мясо в маринад. Но не обычный рассол – используйте пахту (или ее заменитель) и немного специй, и в вашей духовке произойдет настоящее кулинарное волшебство.

Как приготовить сочную курицу с корочкой?

Ингредиенты:

6 куриных четвертинок (можно разделить на бедра и голени);

500 мл пахты;

3-4 зубчика чеснока;

2 столовые ложки яблочного уксуса;

2 чайные ложки сладкого перца;

половина чайной ложки острого перца;

чайная ложка сушеного орегано;

соль и перец.

Чем заменить пахту?

Купить пахту в белорусских магазинах не так уж и просто. Ее на молокозаводах смешивают с соками, ягодами и подсластителями и продают в виде кисломолочных напитков. Такие нам не подойдут.

Но способы замены есть. Ведь пахта - (из фин. «пахтать, сбивать масло») — это обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока.

Налейте на сковородку это, когда жарите курицу. Мясо будет просто таять во рту

Например, чтобы заменить 500 мл пахты, добавьте 2 столовые ложкт (30 мл) лимонного сока в молоко и перемешайте. Вместо лимонного сока можно использовать уксус.

Но самый простой способ: добавьте к 400 миллилитрам сметаны 100 миллилитров воды или молока и взбейте смесь до однородности.

Как приготовить?

Курицу почистите и обсушите. Затем переложите в большую миску.

Чеснок выдавить через пресс и натереть им мясо. Натрите другими специями и не забудьте про уксус.

Заливаем все пахтой и тщательно перемешиваем, чтобы мясо полностью покрылось маринадом. Накройте миску фольгой и поставьте в холодильник на 12 часов.

За час до того, как вы планируете запекать, достаньте миску с курицей, чтобы мясо нагрелась до комнатной температуры.

Аккуратно стряхните с кусочков курицы лишнюю , но не вытирайте мясо – на курице должно остаться немного маринада.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Поместите курицу в форму для запекания или жаропрочную форму и накройте крышкой или алюминиевой фольгой.

Выпекать полчаса. Затем снимите крышку и запекайте еще полчаса.

Эта курица практически тает во рту! Если вы ищете рецепт ужина для всей семьи, не раздумывайте и бегом в магазин за пахтой и курицей – не разочаруетесь.

Ранее Телеграф писал, что курица — это одно из самых любимых видов мяса на ужин и не только у многих белорусов. Однако, иногда оно получается сухим и безвкусным. Если у вас хоть раз возникала такая проблема, стоит обратить внимание на два момента. Один из них касается способа жарки.

Эти 2 ошибки при жарке курицы допускают многие. Как сделать мясо сочнее?