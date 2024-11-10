Как белорусам приготовить "лучший в мире" соус Болоньезе? Известный кулинар раскрыл секрет одного обычного ингредиента

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Опубликовано: 10.11.2024 15:24 , Обновлено: 10.11.2024

Легендарный рецепт классического итальянского мясного соуса от итало-американской писательницы и кулинара Марчеллы Хазан по праву считается "золотым стандартом" Болоньезе. Рецепт получил пятизвездочную оценку от тысяч домашних поваров, а необычным его делает буквально капля одного простого ингредиента, который шеф-повар рекомендовала добавлять для смягчения мяса и баланса вкуса. Раскрываем все секреты идеального итальянского блюда.

Соус Болоньезе, приготовленный по рецепту Марчеллы Хазан, описанному в книге “Основы классической итальянской кухни” 1992 года, называют “лучшим в мире”. Он занял почётное место среди 50 лучших рецептов всех времен по версии газеты New York Times и получил ошеломляющие 24 тыс. отзывов с оценкой “пять звезд”, отметило британское издание Express.

И хотя автор рецепта ушла из жизни ещё в 2013 году, её кулинарное наследие продолжает жить, а этот конкретный рецепт приводит в восторг гурманов не только из-за аппетитного вкуса, но и из-за его простоты - приготовить его не составит большого труда не только профессионалу, но и в домашних условиях.

“Секретным ингредиентом”, который отличает рецепт Хазан от сотни других, является молоко. По словам автора, буквально капля этого молочного продукта позволяет смягчить мясо и добиться баланса кислотности томатов. В результате мясной соус получает фирменный мягкий, насыщенный вкус, который идеально сочетается с пастой.

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Как приготовить Болоньезе по рецепту Марчеллы Хазан?

Для приготовления “идеального Болоньезе” нужны следующие ингредиенты :

1 столовая ложка растительного масла,

3 столовые ложки масла (плюс 1 столовая ложка для заправки пасты),

50 г нарезанного лука,

60 г измельченного сельдерея,

60 г измельченной моркови,

750 мл говяжьего фарша (можно брать 1 часть свинины на 2 части говядины),

соль,

чёрный молотый перец,

250 мл цельного молока,

мускатный орех,

250 мл сухого белого вина,

2 банки порезанных томатов-сливок в собственном соку,

550–675 г пасты (лучше всего - тальятелле),

тёртый сыр пармезан.

Если с точки зрения ингредиентов и способа приготовления Болоньезе считается простым соусом, то с точки зрения времени приготовления - далеко не самым быстрым. Секрет его популярности кроется в глубине вкуса, который можно достичь, как утверждают именитые шеф-повара, только благодаря длительному томлению ингредиентов.

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Томить ингредиенты придётся в течение как минимум трёх часов, а в идеале - от четырёх до шести часов. Тогда все вкусы смешиваются, томаты высвобождают свои ароматические молекулы, в результате чего получается насыщенная, бархатистая текстура, сообщает британская газета Mirror.

Способ приготовления “золотого стандарта” Болоньезе:

Чтобы воссоздать это блюдо дома, следуйте приведённой ниже инструкции:

Положите в кастрюлю растительное масло, сливочное масло и нарезанный лук и включите средний огонь.

Готовьте и помешивайте лук, пока он не станет мягким, затем добавьте нарезанный сельдерей и морковь. Выдержите на огне около двух минут.

Добавьте мясо, большую щепотку соли и немного перца. Разомните мясо вилкой или ложкой и хорошо перемешайте, пока говядина не станет из розовой коричневой.

Добавьте молоко и дайте ему медленно закипеть, часто помешивая, пока оно полностью не закипит. Добавьте мелко натёрый мускатный орех.

Добавьте вино и дайте ему покипеть, пока оно не испарится.

Затем добавьте помидоры и тщательно всё перемешайте. Когда помидоры начнут пузыриться, убавьте огонь и готовьте без крышки в течение трёх или более часов, периодически помешивая.

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Пока соус готовится, вы можете обнаружить, что он начинает увариваться. Чтобы он не пригорел, можно добавлять немного воды. Однако в конце приготовления воды не должно остаться вообще, а жир должен отделиться от соуса. Перемешайте, чтобы смешать жир с соусом, попробуйте и при необходимости добавьте немного соли.

Готовый Болоньезе перемешивают с отваренной пастой, а затем добавляют столовую ложку масла, а подают со свеженатертым пармезаном.

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