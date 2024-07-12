Остались макароны после ужина? Добавив два ингредиента, вы получите сытный завтрак на всю семью
В сезон "тихой охоты" блюда с из приготовлением грибов выходят на передний план. Чаще всего лесные грибы предпочитают сочетать с картофелем либо тушить в сметанном соусе. Но на самом деле грибы могут составить прекрасный дуэт даже с макаронами. Этот простой рецепт - прямое тому доказательство. Попробуйте приготовить макаронно-грибную запеканку с сыром на ужин, и вы убедитесь, что это простое блюдо сможет не только влюбить в себя всю семью, но и впечатлит даже привередливых гурманов.
Тёплое лето и обилие дождей позволили многим белорусам открыть грибной сезон ещё в июне. Одни готовят их с картофелем, другие тушат в сливках, а кто-то и вовсе запасается на зиму впрок. Сочетание грибов и макарон кажется не очень удачным, но если вы приготовите их по этому рецепту, то удивитесь тому, насколько сытным и вкусным может получиться такой обед. Для рецепта можно использовать даже макароны, которые остались после ужина.
Такая запеканка легко удовлетворит вкусы как любителей традиционной кухни, так и тех, кто не против экспериментов.
Рецепт запеканки с макаронами и грибами
Ингредиенты:
- 250 г макарон (пружинки или бантиком)
- 350 г грибов,
- 50 г сливочного масла,
- лук,
- 150 г сливок 18%,
- 50 г желтого сыра,
- яйцо,
- щепотка соли,
- прованские травы,
- сладкий перец,
- щепотка перца.
Приготовление:
- Сварите макароны согласно инструкции на упаковке.
- Лук нарежьте кубиками. Грибы очистите, нарежьте ломтиками и обжарьте на сливочном масле. В конце тушения добавьте лук.
- Яйцо взбейте в миске и смешайте со сливками.
- Натереть сыр. Смешайте макароны с грибами, соусом и половиной тёртого сыра.
- Смажьте форму для запекания сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями .
- Выливаем макароны с грибами в форму. Сверху посыпьте остатком желтого сыра.
- Выпекайте 25 минут при температуре 180 градусов С.
- Готовую макаронную запеканку с грибами посыпьте петрушкой или зеленым луком.
Приятного аппетита!
С чем подавать макаронную запеканку?
Запеканка из макарон с грибами – идея для простого ужина, который можно приготовить без особых усилий. Да, само по себе блюдо вкусное и сытное, но правильно подобранные добавки могут сделать блюдо еще вкуснее.
Прекрасно подойдут легкие овощные салаты с освежающей заправкой (например, домашний винегрет). Хрустящий хлеб или густой и ароматный соус также станут вкусным дополнением.
Также вы можете дополнить запеканку соусами, которые ранее предлагал попробовать приготовить Telegraf.news.
Так, с появлением свежего укропа вы можете создать вкусный соус, который удачно сочетается со многими горячими блюдами и закусками Он прекрасно дополняет блюда из мяса, картофеля, яиц, рыбы и станет прекрасной добавкой для этой запеканки.
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А этот грибной соус идеально сочетается как с мясом и драниками, так и с различными видами гарниров. Этот рецепт грибного соуса прост, вкусен и универсален. Что нужно для его приготовления?
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