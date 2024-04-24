"Неужели я перестану давиться" — Фудблогер показала, зачем заливать фарш водой. Тысячи подписчиков оценили

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Опубликовано: 24.04.2024 12:35 , Обновлено: 24.04.2024

Советы и рецепты фудблогеров в интернете привлекают сотни тысяч людей. Вот и недавно одна из экспертов в мире еды поделилась невероятным лайфхаком с фаршем, который значительно улучшит вкус и консистенцию блюд. Судя по отзывам, этот способ приготовления перевернул жизнь многих людей.

Зачем же заливать фарш водой, а потом месить его руками? По словам футблогера с ником @mama_sanchelo, так необходимо сделать перед приготовлением, например, пасты Болоньезе. Однако этот трюк пригодиться и для других блюд.

Как объяснила эксперт, вода необходима для придания фаршу однородной консистенции без больших кусков. Тогда все подобные соусы будут получаться идеальными и вы сможете по-настоящему насладиться вкусом блюда.

Видео набрало более 16 тыс. лайков. В комментариях многие люди оценили такой приём и поблагодарили блогера за то, что он “решил проблему с крупными элементами в фарше”.

“Спасибо! Все время что-то не так в Болоньезе, теперь поняла”, — написала одна из пользовательниц.

“Боже. Неужели я перестану давиться кусками фарша ? Спасибо”, — поделилась другая.

“Это мое самое любимое блюдо и я никогда не понимала, почему дома не получается так вкусно”, — отметила третья.

“Боже мой! Сегодня воспользовалась этим методом, и мои дети смотрели в сковороду вот так ? с вопросом: “Он что, умеет быть не комками?! Как ты это сделала?!????”, — рассказала еще одна.

А кто-то написал: “Я уже испугалась, думала вы фарш промываете ????”.

Были и те, кто дал свои советы по приготовлению: “Чтобы в фарше не было крупных кусков, его просто надо обжарить на сковороде без масла. Далее добавляем лук, томатный соус и идеальная консистенция без дичи с водой”.

Ранее Telegraf.news писал о мясных котлетах, конечный результат которых во многом зависит от используемого фарша. Порой случается так, что он слишком сухой, и чтобы на выходе не получить сухие или резиновые мясные блинчики вместо сочных котлет, в фарш приходится добавлять не совсем “классические” ингредиенты. Между тем, буквально две столовых ложки одного такого продукта, который наверняка есть у большинства белорусов в холодильнике, способно превратить сухой фарш в поразительно сочный.

Добавьте к фаршу 2 столовые ложки этого продукта. Котлеты получатся в разы сочнее